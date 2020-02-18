banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
119789
ALTIN
309.755
DOLAR
6.0655
STERLİN
7.8686
EURO
6.5682
Biz sizi ne zaman sattık ki!
Biz sizi ne zaman sattık...
Yeni Hastane 1500 Yataklı Olsa Ne Yazar?
Yeni Hastane 1500 Yataklı Olsa...
Kapalı Maraş Fiyaskosu
Kapalı Maraş Fiyaskosu
Rolandis, Pernthaler, Bizler, Onlar ve Maraş
Rolandis, Pernthaler, Bizler, Onlar ve...

İngiltere\'de Hükümetin "bbc\'yi Budama Planı" Tartışılıyor

 TİMES GAZETESİNİN HABERİNE GÖRE, HÜKÜMET, TV LİSANS ÜCRETİNİ KALDIRIP YERİNE ABONELİK MODELİ GETİRMEYİ, 61 RADYO KANALINDAN ÇOĞUNU SATMAYI, TELEVİZYON KANALLARININ VE İNTERNET SİTELERİNİN SAYISINI AZALTMAYI PLANLIYOR

İngiltere\'de Hükümetin "bbc\'yi Budama Planı" Tartışılıyor

 TİMES GAZETESİNİN HABERİNE GÖRE, HÜKÜMET, TV LİSANS ÜCRETİNİ KALDIRIP YERİNE ABONELİK MODELİ GETİRMEYİ, 61 RADYO KANALINDAN ÇOĞUNU SATMAYI, TELEVİZYON KANALLARININ VE İNTERNET SİTELERİNİN SAYISINI AZALTMAYI PLANLIYOR

18 Şubat 2020 Salı 07:46
İngiltere\'de Hükümetin
banner337

 TİMES GAZETESİNİN HABERİNE GÖRE, HÜKÜMET, TV LİSANS ÜCRETİNİ KALDIRIP YERİNE ABONELİK MODELİ GETİRMEYİ, 61 RADYO KANALINDAN ÇOĞUNU SATMAYI, TELEVİZYON KANALLARININ VE İNTERNET SİTELERİNİN SAYISINI AZALTMAYI PLANLIYOR
Londra, 18 Şubat 20 (.): İngiltere'de hükümetin, BBC'nin gelir kaynaklarında gideceği "önemli" değişiklikler tartışılıyor.
Boris Johnson hükümetinin BBC'nin gelir kaynakları ve işleyişinde önemli değişikliğe gidilmesini öngören bir plan üzerinde çalıştığı iddia edildi. 
Times gazetesinin haberine göre, hükümet TV lisans ücretini kaldırıp yerine abonelik modeli getirmeyi, 61 radyo kanalından çoğunu satmayı, televizyon kanallarının ve internet sitelerinin sayısını azaltmayı planlıyor.
Haberde, ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkilinin üyelik modeli getirilmesi gerektiğini, kurumun çok sayıda TV ve radyo kanalı ile internet sitesi olduğunu belirterek, "Bir budamaya ihtiyaç var." dediği belirtildi. 
Halihazırda hükümetin, lisans ücretini ödememeyi suç kapsamından çıkarmayı değerlendirdiği biliniyor. 
HÜKÜMETE UYARI
İktidardaki Muhafazakar Parti'den iki parlamenter, plana tepki göstererek hükümeti uyardı. Parlamenter DamianGreen, böylesine radikal bir revizyonun "kültürel vandalizm" anlamına geleceğini savunarak, "BBC'yi yok etmek seçim bildirgemizde yoktu." dedi. 
Diğer bir parlamenter HuwMerriman da kurumun "hedef alınmaması" gerektiğini kaydederek, BBC'ye karşı bir "kan davası başlatılmamasını" istedi. 
"BU AŞAMADA DEĞİŞİKLİK YOK" 
Bir Başbakanlık Sözcüsü ise bir soru üzerine Başbakan Boris Johnson'ın daha önce "Bu aşamada tüm lisans ücretlerini kaldırmayı düşünmüyoruz ancak bununla ilgileniyorum." dediğini hatırlattı. 

banner317
BBC ise konuya ilişkin haberinde, eski bir gazeteci olan Başbakan Johnson'ın "uzun yıllar TheTelegraph Grubu ve TheSpectator gibi rakip kuruluşlara çalıştığını" hatırlattı. 
BBC Başkanı David Clementi de abonelik modeline geçilmesinin kurumun "ülkeyi bir araya getirme kabiliyetini azaltacağını" savundu. 
LİSANS ÜCRETİNİ ÖDEMEYENLERE HAPİS CEZASI VERİLEBİLİYOR 
1922'de kurulan BBC bünyesinde 61 radyo ve 10 televizyon kanalı, İngilizcenin yanı sıra çok sayıda yabancı dilde yayın yapan onlarca internet sitesi bulunuyor. 
BBC, renkli televizyonlar için hane başına senelik 154,5 sterlin (bin 215 lira) lisan ücreti alıyor.
Uyarılara rağmen lisans ücretini ödemeyenlere bin sterlin ceza kesiliyor. Para cezasını da ödemeyenlere son aşamada hapis cezası veriliyor.   
450 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK
BBC'den geçen ay yapılan açıklamada, kurumun haber kolu BBC News içerisinde 2022'ye kadar yaklaşık 80 milyon sterlin tasarrufa gidilmesine karar verildiği, bu kapsamda 450 çalışanın işten çıkarılacağı belirtilmişti.
Ayrıca, Newsnight programı için üretilen yapımların sayısının azaltılacağı, BBC 2, BBC Radyo 5 ve BBC Dünya Servisi'nde de bazı pozisyonların kapatılacağı duyurulmuştu. 
(AA/TUĞ/ŞEB)
 

banner335
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Venezuela, Portekizli Tap Air'in Ülkeye Uçuşlarını 90 Gün Süreyle Durdurdu
Venezuela, Portekizli Tap Air'in Ülkeye Uçuşlarını 90 Gün Süreyle Durdurdu
Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda Arnavutluk'a 1,15 Milyar Avro Yardım Taahhüdü
Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda Arnavutluk'a 1,15 Milyar Avro Yardım Taahhüdü
Mali'deki Fulani Köyü Saldırısında Ölü Sayısı 31'e Yükseldi
Mali'deki Fulani Köyü Saldırısında Ölü Sayısı 31'e Yükseldi
Libya Krizine Çözüm Amacıyla Askeri Komite Toplantısının İkinci Turu Cenevre'de Başlıyor
Libya Krizine Çözüm Amacıyla Askeri Komite Toplantısının İkinci Turu Cenevre'de Başlıyor
Kovid-19 dünya genelinde 73 binden fazla kişiye bulaştı
Kovid-19 dünya genelinde 73 binden fazla kişiye bulaştı
Koronavirüs salgınının Airasia'ya zararı 265 milyon doları bulabilir
Koronavirüs salgınının Airasia'ya zararı 265 milyon doları bulabilir
Kazakistan'dan Yer Altına 2,6 Milyar Dolarlık Yatırım
Kazakistan'dan Yer Altına 2,6 Milyar Dolarlık Yatırım
Esed Rejimi Ve Rusya'nın İdlib'e Saldırılarında 4 Sivil Öldü
Esed Rejimi Ve Rusya'nın İdlib'e Saldırılarında 4 Sivil Öldü
Dört Afrika Ülkesi, Ebola Aşısının Kullanımını Onayladı
Dört Afrika Ülkesi, Ebola Aşısının Kullanımını Onayladı
Çin’de Kovid-19 salgınında can kaybı 1869’a çıktı
Çin’de Kovid-19 salgınında can kaybı 1869’a çıktı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim