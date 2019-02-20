İngiltere\'de Brexıt İstifaları Muhalefetten Sonra İktidar Partisine De Sıçradı

İNGİLTERE'DE MUHAFAZAKAR PARTİ'DEN 3 MİLLETVEKİLİ İSTİFA ETTİ

MİLLETVEKİLLERİ, İŞÇİ PARTİSİ’NDEN İSTİFA EDEN 8 MİLLETVEKİLİNİN OLUŞTURDUĞU GRUBA DAHİL OLACAK

Londra, 20 Şubat 19 (.): İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin üç milletvekili, hükümetin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecini yönetememesini gerekçe göstererek istifa etti. Heidi Allen, Sarah Wollaston ve Anna Soubry; İşçi Partisi'nden istifa eden sekiz milletvekilinin kurduğu Bağımsız Grup'a dahil olacak.

AB yanlısı milletvekilleri Heidi Allen, Sarah Wollaston ve Anna Soubry; hükümetin Brexit sürecini "korkunç bir şekilde" idare ettiğini söyledi. Milletvekilleri, istifa kararlarında partilerinin sağa kaymasının da rol oynadığını belirtti.

İngiltere Başbakanı Theresa May bugün Parlamento'da yaptığı konuşmada partisinin üç milletvekilinin istifalarından ötürü üzüntü duyduğunu söyledi.

Sekiz milletvekili ise kararlarına gerekçe olarak partilerinin Brexit stratejisini ve Yahudi düşmanlığıyla mücadele konusunda parti yönetimiyle aralarındaki görüş ayrılıklarını göstermişti.

STERLİN DEĞER KAYBETTİ

Son istifaların ardından İngiliz Sterlini, Amerikan Doları karşısında yüzde 0,2 değer kaybetti.

Halen Sterlin/Dolar kuru 1,30, Sterlin/Euro kuru 1,14 düzeyinde.

(AA-BBC/ÖZ/FEZ)