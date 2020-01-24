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İngiltere\'de Acil Durum Komitesi, Yeni Tip Koronavirüs Tehdidini Görüşmek İçin Toplanıyor

ÜLKEDE, KORONAVİRÜS VAKALARININ GÖRÜLMESİNİN

İngiltere\'de Acil Durum Komitesi, Yeni Tip Koronavirüs Tehdidini Görüşmek İçin Toplanıyor

ÜLKEDE, KORONAVİRÜS VAKALARININ GÖRÜLMESİNİN

24 Ocak 2020 Cuma 15:54
İngiltere\'de Acil Durum Komitesi, Yeni Tip Koronavirüs Tehdidini Görüşmek İçin Toplanıyor

ÜLKEDE, KORONAVİRÜS VAKALARININ GÖRÜLMESİNİN "KUVVETLE MUHTEMEL" OLDUĞU BELİRTİLDİ

Londra, 24 Ocak 20 : İngiltere'de hükümet, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) tehdidini ele almak üzere Acil Durum Komitesini (COBRA) toplama kararı aldı. 

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs tehdidini ele almak üzere COBRA'nın toplanma kararı aldığı ve toplantıya Sağlık Bakanı MattHancock'ın başkanlık edeceği bildirildi. 

Toplantıyla ilgili karar, ülkede 14 kişinin virüs bulaştığı şüphesiyle dün muayene edilmesinin ardından alınırken, Başbakanlık henüz doğrulanmış bir vaka bulunmadığını kaydetti. 

İngiliz basınına göre, bu 14 kişiden 5'inde virüse rastlanmazken, 9'uyla ilgili hala sonuçların açıklanması bekleniyor.  

"VAKANIN GÖRÜLMESİ KUVVETLE MUHTEMEL"

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Kamu Sağlığı Kurumu Tıp Direktörü Prof. Paul Cosford, BBC'ye yaptığı açıklamada, İngiltere'de koronavirüs vakalarının görülmesinin "kuvvetle muhtemel" olduğunu belirtti.  

Cosford, son iki haftada Çin'in Vuhan kentine gidip ülkeye dönen ve ateş, hapşırma ile öksürük gibi semptomları gösteren herkesin hastanelere başvurması gerektiğine işaret etti.

ÇİN'DEKİ SALGINDA 26 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Ülkede salgından etkilenenlerin sayısının 887'ye, ölü sayısının 26'ya yükseldiği açıklanmıştı. 

Virüs, Tayland'da 5, Singapur'da 3, Güney Kore'de 2, Japonya'da 2, Vietnam'da 2, ABD'de ise bir kişide görülmüştü. 

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmek için erken olduğunu bildirmişti.

(AA/ÖZ/ŞEB)

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