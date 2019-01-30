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İngiltere\'de 50\'den Fazla Sanatçıdan Çağrı: “bbc Eurovısıon\'a Baskı Yapsın, Yarışma İsrail\'den Alınsın

Londra, 30 Ocak 19 (.): İngiltere\'de aralarında rock grubu Pink Floyd\'un efsanevi ismi Roger Waters ile ünlü yönetmenler Ken Loach ve Mike Leigh\'nin de bulunduğu 50\'den fazla sanatçı BBC\'ye, Eurovision Şarkı Yarışması\'nın İsrail\'den alınması için Avrupa Yayın Birliği\'ne (EBU) baskı yapması çağrısında bulundu.

İngiltere\'de 50\'den Fazla Sanatçıdan Çağrı: “bbc Eurovısıon\'a Baskı Yapsın, Yarışma İsrail\'den Alınsın

Londra, 30 Ocak 19 (.): İngiltere\'de aralarında rock grubu Pink Floyd\'un efsanevi ismi Roger Waters ile ünlü yönetmenler Ken Loach ve Mike Leigh\'nin de bulunduğu 50\'den fazla sanatçı BBC\'ye, Eurovision Şarkı Yarışması\'nın İsrail\'den alınması için Avrupa Yayın Birliği\'ne (EBU) baskı yapması çağrısında bulundu.

30 Ocak 2019 Çarşamba 18:25
İngiltere\'de 50\'den Fazla Sanatçıdan Çağrı: “bbc Eurovısıon\'a Baskı Yapsın, Yarışma İsrail\'den Alınsın

Londra, 30 Ocak 19 (.): İngiltere\'de aralarında rock grubu Pink Floyd\'un efsanevi ismi Roger Waters ile ünlü yönetmenler Ken Loach ve Mike Leigh\'nin de bulunduğu 50\'den fazla sanatçı BBC\'ye, Eurovision Şarkı Yarışması\'nın İsrail\'den alınması için Avrupa Yayın Birliği\'ne (EBU) baskı yapması çağrısında bulundu.

 

Sanatçılar, İngiliz Guardian gazetesinde yayımlanan, BBC\'ye hitaben yazılmış açık mektuplarında, İsrail\'in Filistinlilere yönelik insan hakları ihlalleri konusunda endişelerini dile getirdi.

 

2018 Eurovision Şarkı Yarışması\'nı, İsrail\'i temsil eden şarkıcı Netta Barzilai kazanmıştı.

 

Yarışma Mayıs ayında Tel Aviv\'de yapılacak.

 

BBC\'ye yönelik açık mektuptan bazı satırlar ise şöyle:

 

"İsrail\'in Filistinlilere uyguladığı insan hakları ihlallerini görmezden gelemeyiz.

 

"BBC kendi tüzüğü gereği ifade özgürlüğünü savunmak zorundadır. Dolayısıyla, yarışmayı bu özgürlüğün kısıtlanmadığı bir ülkeye taşımak konusunda baskı yapmalı ve ilkelerine uygun hareket etmelidir...

 

"Hem sanatçılar hem de BBC şunu unutmamalı ki, bizim Eurovision\'da İngiltere\'yi temsil edecek şarkıyı seçme şansımız varken, Filistinlilerin işgalden kurtulma ve özgürce yaşama şansı ellerinden alınmıştır."

 

BBC: “EUROVISION SİYASİ BİR ORGANİZASYON DEĞİL”

 

BBC ise Eurovision\'un siyasi bir organizasyon olmadığını ve herhangi bir politik kampanyayı desteklemediğini açıkladı.

 

"Bu yarışma her zaman dostluk, bir arada yaşam, tolerans ve farklılıklara saygıyı ön plana çıkarmış ve desteklemiştir ve BBC\'nin varlığını politik amaçlar için kullanmayı uygun bulmuyoruz" denilen BBC açıklamasında şu ifadeler de yer aldı:

 

"Bu sebeple bu seneki yarışmada yer alacağız. Ev sahipliği yapacak ülke, yarışmanın kuralları doğrultusunda belirleniyor, BBC\'nin kararıyla değil."

 

İngiltere\'yi, Eurovision\'da temsil edecek şarkı 8 Şubat\'ta halkın oylarıyla belirlenecek.

 

KÜLTÜREL BOYKOT ÇAĞRISI

 

İmzacıların çoğu daha önce İsrail\'e kültürel boykot çağrısında bulunmuş ve Radiohead, Nick Cave, Lana Del Rey gibi İsrail\'de konser düzenleyen sanatçıları eleştirmişti.

 

Sanatçıların son kampanyası, eylül ayında BDS (Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar) tarafından düzenlenen boykot çağrısının devamı niteliğinde.

 

Eylül ayındaki çağrıya Avrupa\'da pek çok sanatçı destek vermişti.

 

İsrail ise BDS\'in "Yahudi düşmanı" bir hareket olduğunu savunuyor.

(BBC/HUR/YIL)

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