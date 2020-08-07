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İngiltere\'de 44 Milletvekilinden "uygur Türklerine Otomatik Mülteci Statüsü Verilmesi" Çağrısı

Londra, 7 Ağustos 20 : İngiltere\'de 44 milletvekili, İçişleri Bakanlığı\'na gönderdikleri bir mektupta, Çin\'in Uygur Türklerine

07 Ağustos 2020 Cuma 14:40
İngiltere\'de 44 Milletvekilinden
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Londra, 7 Ağustos 20 : İngiltere'de 44 milletvekili, İçişleri Bakanlığı'na gönderdikleri bir mektupta, Çin'in Uygur Türklerine "soykırım" uyguladığı yönünde kanıtlara dikkati çekerek, İngiltere'ye sığınma talebinde bulunan Uygur Türklerine otomatik olarak mülteci statüsünün verilmesi çağrısında bulundu.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, İngiltere parlamentosundan 44 milletvekili Çin'in Uygur Türklerine karşı uyguladığı insan hakları ihlallerine dikkati çekmek amacıyla İçişleri Bakanı Priti Patel'e bir mektup gönderdi.

Liberal Demokrat Partisince kaleme alınan ve Muhafazakar Parti, İşçi Partisi, İskoç Ulusal Partisi ile Yeşil Partisinden milletvekillerinin de imzasının bulunduğu mektupta, Çin'in zulmünden kaçarak İngiltere'ye gelen ve sığınma talebinde bulunan Uygur Türklerine otomatik olarak mülteci statüsü verilmesi talep edildi.

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Mektupta, Çin'in Uygur Türklerine karşı "soykırım" uyguladığına yönelik kanıtlara da dikkat çekildiği aktarıldı.

Haberde görüşlerine yer verilen, Dünya Uygur Kongresi İngiltere Şubesi Başkanı Rahima Mahmut, "Doğu Türkistan'da ortaya çıkan kanıtlar Uygur halkına karşı bir 'soykırım' uygulandığına işaret ediyor. İngiltere, zulümden kaçan Uygurlara yardım etme çabalarında ön safta olmalı. Uygurların karşılaştıkları riskler göz önüne alındığında, tüm Uygur Türkü sığınmacılara otomatik olarak mülteci statüsü verilmelidir." dedi.

Liberal Demokrat Parti Dışişleri Sözcüsü Alistair Carmichael de “Birleşik Krallık'a sığınmak isteyen Uygur halkının yaşadıklarını ortaya koyan kanıtlar artık göz önünde. İçişleri Bakanı, bu acımasız baskıdan kaçan tüm Uygur halkına otomatik olarak mülteci statüsü vermek için adımlar atmalıdır. " ifadesini kullandı.

(AA/AK/FEZ)

 

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