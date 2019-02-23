Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103186
ALTIN
227.186
DOLAR
5.3171
STERLİN
6.9436
EURO
6.0307
Polisten sis uyarısı...
Son Dakika
POLİSTEN SİS UYARISI
Yine trafik kazası: 2 kişi yaralandı
YİNE TRAFİK KAZASI: 2 KİŞİ...
Trafik kazası: 1 kişi yaralandı
TRAFİK KAZASI: 1 KİŞİ YARALANDI
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
banner282
Flaş Haber
Polisten sis uyarısı...
Kapat

İngiltere\'de 3 Bakandan Brexıt\'in Ertelenmesine Destek

ÇALIŞMA BAKANI AMBER RUDD, ADALET BAKANI DAVID GAUKE İLE İŞ, ENERJİ VE ENDÜSTRİYEL STRATEJİ BAKANI GREG CLARK, AB İLE BİRKAÇ GÜN İÇİNDE ANLAŞMAYA VARILAMAMASI HALİNDE BREXIT TARİHİNİN ERTELENMESİ GEREKTİĞİNİ DUYURDU

İngiltere\'de 3 Bakandan Brexıt\'in Ertelenmesine Destek

ÇALIŞMA BAKANI AMBER RUDD, ADALET BAKANI DAVID GAUKE İLE İŞ, ENERJİ VE ENDÜSTRİYEL STRATEJİ BAKANI GREG CLARK, AB İLE BİRKAÇ GÜN İÇİNDE ANLAŞMAYA VARILAMAMASI HALİNDE BREXIT TARİHİNİN ERTELENMESİ GEREKTİĞİNİ DUYURDU

23 Şubat 2019 Cumartesi 07:38
İngiltere\'de 3 Bakandan Brexıt\'in Ertelenmesine Destek

ÇALIŞMA BAKANI AMBER RUDD, ADALET BAKANI DAVID GAUKE İLE İŞ, ENERJİ VE ENDÜSTRİYEL STRATEJİ BAKANI GREG CLARK, AB İLE BİRKAÇ GÜN İÇİNDE ANLAŞMAYA VARILAMAMASI HALİNDE BREXIT TARİHİNİN ERTELENMESİ GEREKTİĞİNİ DUYURDU

Londra, 23 Şubat 19 (.): İngiltere'de 3 bakan Avrupa Birliği (AB) ile birkaç gün içinde anlaşmaya varılamaması halinde Brexit tarihinin ertelenmesi gerektiğini bildirdi.
Çalışma Bakanı Amber Rudd, Adalet Bakanı David Gauke ile İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Greg Clark, Daily Mail gazetesinde yayımladıkları ortak makaleyle Parlamentoda yapılacak bir oylamada İngiltere'ye AB ile daha fazla müzakere zamanı tanınması için oy kullanacaklarını duyurdular.
İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit konusunda AB ile anlaşmaya varmak için sergilediği kararlılığı öven bakanlar, bununla birlikte anlaşmanın Parlamentoda bloke edilmesi durumunda ülkenin AB'den anlaşmasız ayrılmasının önüne geçmek için oy kullanacaklarını kaydettiler.
''Birkaç gün içinde anlaşmaya dönük ilerleme kaydedilemezse, Parlamentoda ağırlığı olan görüş belli.'' ifadesinin yer aldığı makalede, ''50. maddede bir uzatmaya gitmek ve AB'den 29 Mart'ta anlaşmasız çıkmak yerine ayrılık tarihini ertelemek daha iyi olacaktır.'' değerlendirmesinde bulunuldu.
İngiltere'nin, Lizbon Anlaşması'nın üyelerin birlikten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesinin öngördüğü takvime göre 29 Mart'ta AB'den resmen ayrılması gerekiyor.
ANLAŞMA REDDEDİLMİŞTİ
İngiliz Parlamentosu Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasını 15 Ocak'ta yapılan oylamada ezici çoğunlukla reddetmişti.
May, anlaşmanın reddine yol açan Kuzey İrlanda sınırına ilişkin ''tedbir maddesini'' değiştirmek için AB ile görüşmelere devam ediyor.
İngiliz Parlamentosunun değiştirilmesini talep ettiği "tedbir maddesi" İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına Brexit'in ardından fiziki sınır girmemesi için formüle edilmişti.
May, bu maddeye ya bir zaman tahdidi getirmeye ya da İngiltere'nin bu maddenin işlerliğine tek yanlı son vermesini sağlayacak bir mekanizma kurulmasına çalışıyor.
Tedbir maddesi İngiltere'nin AB ile kapsamlı ticaret anlaşması imzalayana dek gümrük birliği içinde kalmasını, Kuzey İrlanda'nın da buna ilaveten bir dizi farklı AB kuralına tabi olmasını öngörüyordu. 
May'in revize edilmiş anlaşmayı 27 Şubat'a kadar parlamentoya sunması bekleniyor.
Başbakan May'in AB'den talep ettiği değişiklikleri elde edememesi durumunda parlamentonun gelecek hafta Brexit konusunda farklı seçenekleri oylaması öngörülüyor.
İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda AB'den ayrılma kararı almıştı.
(AA/GÜL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bm Genel Sekreteri Guterres'ten Venezuela'ya Uyarı
Bm Genel Sekreteri Guterres'ten Venezuela'ya Uyarı
İneğe 490 bin avro tazminat!
İneğe 490 bin avro tazminat!
44. Cesar Sinema Ödülleri Sahiplerini Buldu
44. Cesar Sinema Ödülleri Sahiplerini Buldu
Trump Abd'nin Bm Daimi Temsilci Adayını Açıkladı
Trump Abd'nin Bm Daimi Temsilci Adayını Açıkladı
Trump'tan Suriye Açıklaması
Trump'tan Suriye Açıklaması
Pentagon'dan Suriye'de
Pentagon'dan Suriye'de "güvenli Bölge" Açıklaması
Abd Kongresi'nde Trump'ın
Abd Kongresi'nde Trump'ın "ulusal Acil Durum" Kararına Karşı Oylama
“Mobil uygulamalar hassas bilgileri Facebook ile paylaşıyor“ iddiası
“Mobil uygulamalar hassas bilgileri Facebook ile paylaşıyor“ iddiası
Meksika'da Silahlı Çatışma: 8 Ölü, 3 Yaralı
Meksika'da Silahlı Çatışma: 8 Ölü, 3 Yaralı
Hindistan'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi
Hindistan'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim