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İngiltere'ye göçmen geçişlerinde yeni rekor kırıldı

İngiltere İçişleri Bakanlığı, anakaraya ulaşmak için yaklaşık bin düzensiz göçmenin tekneyle kanalı geçtiğini açıkladı. Bu rakamla bir günde en fazla göçmen geçişi rekoru kırıldı.

12 Kasım 2021 Cuma 08:30
İngiltere'ye göçmen geçişlerinde yeni rekor kırıldı

Manş Denizindeki göçmen geçişlerinde yeni bir rekor kırıldı. İçişleri Bakanlığı, İngiltere'ye 1000 göçmenin geçtiğini duyurdu. 

2020'de 8 bin 404 kişi İngiltere'ye geçerken bu yıl şimdiye kadar 23 binden fazla insan Fransa'dan tekneyle geçiş yaptı.

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İngiltere'ye Kanal aracılığıyla gelenlerin yaklaşık yüzde 98'i sığınma başvurusunda bulunuyor.

Ancak genel sığınma başvuruları, COVID-19 nedeniyle küresel seyahatin sınırlandırılmasından sonraki aylarda düştü ve sayılar pandemi öncesine göre biraz daha düşük kaldı.

2019'da 35 bin 737 sığınma başvurusu vardı, 2020'de 29 bin 815'e düştü. 2021'in ilk yarısına ilişkin rakamlar 14 bin 670 başvuruyu gösterdi.

Son yıllarda, İngiltere'deki sığınma başvuruları, 2015-16 Avrupa göç krizi sırasında zirveye ulaştı.

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