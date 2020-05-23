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İngiltere'ye gidenlere 14 gün karantina şartı

İngiltere, ülkeye gelen yolcuların 14 gün karantinaya alınmasına karar verdi. Kurala uymayanlara 1000 sterlin para cezası verilecek.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 08:45
İngiltere'ye gidenlere 14 gün karantina şartı
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İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, ülkeye geleceklerin "potansiyel ikinci bir dalgaya neden olabileceğini" açıkladı. Bunun önüne geçebilmek için yolcuların 14 gün boyunca kendilerini izole etmelerinin kararlaştırıldığını söyleyen Patel, uygulamanın 8 Haziran'da başlayacağını ve kurala uymayanlara 1000 sterlin para cezası verileceğini anlattı.

Bu adımla daha fazla hayatın kurtarılabileceğini söyleyen Priti Patel, sınırda kontroller olacağını ve İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun da kişilerin kendilerine karantinaya almasını temin etmek için yolcularla irtibatta olacağını belirtti.

Yabancı yetkililer muaf tutulacak

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Sınır Gücü Genel Müdürü Paul Lincoln ise, salgınla mücadeleye yardım etmek için gelen sağlık çalışanları, nakliye sektörü çalışanları, yabancı yetkililer ve Kuzey İrlandalıların uygulamadan muaf tutulacağını açıkladı.

Lincoln ayrıca, ülkeye gelen ancak oteller kapalı olduğu için kalacak yer bulamayanlara hükümetin ücreti karşılığında yer temin edebileceğini, ancak ödeme yapacak durumda olmayan yabancıların sınır dışı edileceğini açıkladı.

Hava yolu sektörü, işlerini olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle uygulamaya karşı çıkıyor.

İngiliz yetkililer, daha önce yolcuların karantinaya alınmasının salgınla mücadelede faydası olmadığını savunuyordu. 

Anahtar Kelimeler:
Ingiltere Karantina
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