Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Seçim olacaksa bu atamalar niye!
Seçim olacaksa bu atamalar niye!
Erken genel seçim neden olmamalı?
Erken genel seçim neden olmamalı?
Zenginlere özel aşı turizmi !
Zenginlere özel aşı turizmi !
Cumhurbaşkanı’na gençlik adına çağrı
Cumhurbaşkanı’na gençlik adına çağrı
banner376

İngiltere'ye gelecek yolculara 10 günlük karantina uygulanacak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüsün yeni türlerinin ülkeye girişini engellemek için ek tedbirler aldı. Tedbirler kapsamında ülkeye giriş yapan tüm yolcular 10 gün karantinaya alınacak.

16 Ocak 2021 Cumartesi 10:15
İngiltere'ye gelecek yolculara 10 günlük karantina uygulanacak
banner337
banner351

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da düzenlenen basın toplantısında, 12 Ocak'ta 4 bin 134 kişinin hastanelere yatırıldığını, bunun salgının başından bu yana görülen en yüksek sayı olduğunu söyledi.

Ulusal Sağlık Hizmetlerinin (NHS) "çok zor durumda" olduğuna dikkati çeken Johnson, hastanelerde yatanların sayısının 37 bini geçtiği ve salgın nedeniyle birçok kanser hastasının tedavisinin ertelendiği bilgisini paylaştı.

10 gün karantina uygulanacak

banner341
Johnson, COVID-19'un yurt dışı kaynaklı yeni türlerinin ülkeye girişini durdurmak için ek adımlar attıklarına işaret ederek, "18 Ocak'tan itibaren 'seyahat koridorları' listesini askıya alacağız. Bu, ülkeye gelenlerin son 72 saatte negatif COVID-19 test sonucu göstermelerinin zorunlu olduğu ve ülkeye girdikten sonra evlerinde 10 gün boyunca bireysel karantinaya girmeleri anlamına geliyor. Bu kurallara uymayanlara karşı yaptırımları artıracağız" açıklamasında bulundu.

Ülkede 3 milyon 200 binden fazla kişiyi aşıladıklarını aktaran Johnson, 80 yaş üstündekiler ve bakımevinde kalanların yüzde 40'ına aşı yapıldığını, bu sayıların Avrupa'daki diğer ülkelerden daha yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

Yoğun bakım hastaları Newcastle'a taşınıyor

Öte yandan, Guardian gazetesinde yer alan bir haberde, Londra'daki hastanelerde yaşanan yer sıkıntısı nedeniyle bazı yoğun bakım hastalarının 482 km uzaklıktaki Newcastle şehrine taşındığı belirtildi.

Haberde görüşlerine yer verilen, Hastane Danışmanları ve Uzmanları Derneği Başkanı Dr. Claudia Paoloni, hastaları yüzlerce kilometre uzağa nakletmenin çok zor olduğunu ve NHS'in böyle bir çözüme yönelmesinin yaşanan sorunların ciddiyetini gösterdiğini ifade etti. 

banner360
Anahtar Kelimeler:
İngiltereKarantinaIngiltereye Gidiş Karantina
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Endonezya'da selden yaklaşık 22 bin kişi etkilendi, 2 kişi öldü
Endonezya'da selden yaklaşık 22 bin kişi etkilendi, 2 kişi öldü
İtalya'da OHAL 30 Nisan'a kadar uzatıldı
İtalya'da OHAL 30 Nisan'a kadar uzatıldı
WhatsApp geri adım attı!
WhatsApp geri adım attı!
ABD'den büyük itiraf!
ABD'den büyük itiraf!
Pfizer ve BioNTech'ten Avrupa'ya aşı tedarikini geçici azaltma kararı
Pfizer ve BioNTech'ten Avrupa'ya aşı tedarikini geçici azaltma kararı
3 haftada 92 bin Amerikalı ölebilir!
3 haftada 92 bin Amerikalı ölebilir!
BM'den 59 milyon dolarlık eğitim projesi
BM'den 59 milyon dolarlık eğitim projesi
DSÖ: Aşı pasaportunu tavsiye etmiyoruz
DSÖ: Aşı pasaportunu tavsiye etmiyoruz
Almanya'da mutasyon paniği: Yeni kısıtlamalar gelebilir
Almanya'da mutasyon paniği: Yeni kısıtlamalar gelebilir
Macaristan'da 100 binden fazla tavuk itlaf edildi
Macaristan'da 100 binden fazla tavuk itlaf edildi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim