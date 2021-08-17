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İngiltere'ye eleştiri

İngiltere, Afganistan'da İngiliz kuvvetleri ve personeli için çalışan Afganların ülkeden güvenli şekilde çıkarılmasında geç kalmakla eleştiriliyor.

17 Ağustos 2021 Salı 09:15
İngiltere'ye eleştiri

Afganistan İçişleri Bakanlığının eski kıdemli NATO Danışmanı Charlie Herbert, İngiliz hükümetinin, kendi silahlı kuvvetlerine yardım eden Afganların güvenliğinin sağlanarak ülkeden çıkarılmasında yeterince hızlı hareket etmediği eleştirisinde bulundu.

Eski İngiliz ordu komutanı Herbert, İngiltere ordusu için çalışan Afgan tercümanların hızlıca ülkeden çıkarılması ve İngiltere'ye yerleştirilmesi için 3,5 hafta önce bakanlara mektup yazdığını fakat göz ardı edildiğini söyledi.

Her gün konuştuğu çok sayıda genç tercüman ve ailesinin saklandığını aktaran Herbert, bu kişilerin tahliye edilme şansının artık neredeyse kalmadığını kaydetti.

Herbert, "Demek istediğim; şu anda olan şey (tahliyeler) harika ama çok geç. Taliban, havaalanına erişim noktalarını kontrol ediyor. Artık tek kelimeyle çok geç." ifadelerini kullandı.

İngiliz hükümetini, İngiliz Silahlı Kuvvetlerine yardım eden Afgan tercümanların tahliyesini "yanlış yönetmekle" eleştiren Herbert, "Bugüne kadar hükümetin neredeyse tamamen kayıtsız olduğunu gördük." dedi.

Herbert, çok sayıda Afgan'ın Taliban yönetiminden kaçmasının ve ülke sınırlarının ötesine sığınmasının beklendiğini söyledi.

KABİL'DEKİ VATANDAŞLARIN TAHLİYESİ İÇİN 200 ASKER DAHA GÖNDERİLECEĞİ AÇIKLANMIŞTI

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İngiltere Savunma Bakanlığı, Afganistan'daki İngiliz vatandaşları ve onlar için çalışan Afganların tahliyesine yardımcı olmak için başkent Kabil'e 200 asker daha gönderileceğini, ihtiyaç olması durumunda ise daha fazla askerin konuşlandırılacağını açıklamıştı.

Böylelikle İngiltere'nin, bugün açıklanan 200 askerin yanı sıra bölgede daha önce konuşlandırılan 100 asker ve 13 Ağustos'ta gönderileceği aktarılan 600 askerle tahliyelerde 900 askeri görev yapacak.

TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde, bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

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Son Güncelleme: 17.08.2021 09:23
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