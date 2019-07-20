İngiltere'ye ait petrol tankeri Hürmüz Boğazı'nda durduruldu!

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere bandıralı Stena Impero adlı petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Stena Impero adlı İngiliz petrol tankeri, denizcilik kurallarına riayet etmemesi nedeniyle Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Birinci Bölge Birliği tarafından durduruldu."Söz konusu tankerin, müdahalenin ardından yasal prosedürler için İran kıyılarına çekildiği bildirildi.

"Tankerle irtibatımız kesildi"

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda durdurduğu iddia edilen "Stena Impero" adlı İngiliz tankerinin ait olduğu şirket tarafından, tankere kimliği belirsiz araçların ve bir helikopterin yaklaştığı doğrulandı, tankerle irtibatın kesildiği bildirildi.

Stena Bulk and Northern Marine Management isimli şirketten yapılan yazılı açıklamada, "19 Temmuz'da İngiliz bandıralı Stena Impero tankerine Hürmüz Boğaz'ından geçtiği sırada uluslararası sularda İngiltere saatiyle 16.00 sıralarında kimliği belirsiz araçların ve bir helikopterin yaklaştığını doğrulayabiliriz. Şu anda kuzey istikametinde İran'a doğru hareket halindeki tankerle iletişim kuramıyoruz." ifadesi kullanıldı.Açıklamada, tankerde 23 mürettebatın olduğu ve şirkete ulaşan herhangi bir yaralanma olayı bilsinin bulunmadığı kaydedildi.

İran medyası, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait bir petrol tankerini durdurduğunu bildirmişti.

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

İngiltere Savunma Bakanlığı, İran'ın, Hürmüz Boğazı'nda bir İngiliz tankerini durdurmasına ilişkin daha fazla bilgi edinmeye çalıştıklarını ve durumu değerlendirdiklerini bildirdi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Körfez'deki olayla ilgili acilen daha fazla bilgi edinmeye çalışıyor ve durumu değerlendiriyoruz." ifadesi kullanıldı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre İngiliz hükümeti, olaya ilişkin, güvenlik bürokrasisinden yetkililerin de yer aldığı acil durum kurulu COBRA'yı topladı.

İngiltere Başbakanlığı ise olayla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. İran medyası, Devrim Muhafızları Ordusu'nun, Hürmüz Boğazı'nda bir İngiliz tankerini durdurduğunu duyurmuş, "Stena Impero" adlı tankerin sahibi şirket de olayı doğrulamış ve irtibat kuramadığı tankerin İran'a doğru hareket halinde olduğunu açıklamıştı.

İran'ın İngiltere'ye ait bir tankere daha müdahale ettiği iddia edildi

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait ikinci bir petrol tankerine daha müdahale ettiği tahmin ediliyor.Küresel deniz trafiğini izleyen Marine Traffic, Suudi Arabistan'ın Ras Tanura Limanı'na doğru gitmekte olan hareket halindeki Liberya bandıralı Mesdar adlı petrol tankerinin yönünü aniden İran kıyılarına çevirdiğini gösteriyor.

İngiltere'nin Norbulk Shipping şirketine ait petrol tankerinin durumuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, akşam saatlerinde İngiltere bayraklı Stena Impero adlı petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda müdahale etmişti. İran, söz konusu tankerin uluslararası denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkonulduğunu duyurmuştu.

İran'dan yalanlama

İran devlet televizyonunun Basra Körfezi'ndeki askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, Tahran yönetiminin ikinci bir İngiliz tankerine müdahale etmediği belirtildi.

Bugün Hürmüz Boğazı'nda sadece Stena Impero adlı petrol tankerinin alıkonulduğu, Liberya bandıralı Mesdar adlı petrol tankerine ise müdahale edilmediğini kaydedildi.

"Tanker, rutin kontrol sonrası yoluna devam etti"

Haberde ayrıca Mesdar adlı petrol tankerinin Basra Körfezi'nde rutin görevini sürdüren silahlı kuvvetler tarafından kontrol edildiği ve çevre ile ilgili kararlar konusunda bilgilendirildikten sonra tankerin yoluna devam ettiği ifade edildi.

Küresel deniz trafiğini izleyen Marine Traffic'te, Suudi Arabistan'ın Ras Tanura Limanı'na doğru gitmekte olan hareket halindeki Liberya bandıralı Mesdar adlı petrol tankerinin yönünü aniden İran kıyılarına çevirdiği görülmüştü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, akşam saatlerinde İngiltere bayraklı Stena Impero adlı petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda müdahale etmişti.İran, söz konusu tankerin uluslararası denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkonulduğunu duyurmuştu.

Donald Trump: İran sadece sorun yaratıyor

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına, İran'ın alıkoyduğu İngiltere tankeriyle ilgili açıklama yaptı.Konuyu yakından takip ettiklerini vurgulayan Trump, "İran sadece sorun yaratıyor, bu konuyu İngiltere ile konuşacağız." değerlendirmesinde bulundu."Olaya bir veya iki tankerin karıştığını" aktaran Trump, İngiltere ile bu konuyla ilintili olarak aralarında yazılı bir anlaşma olmadığını hatırlattı.ABD'nin kendi enerji kaynaklarını kullanması sebebiyle söz konusu bölgede çok fazla petrol tankerinin olmadığını ifade eden Trump, bölgedeki ABD gemilerinin çoğunlukla savaş gemileri olduğunu söyledi.

Trump, Macron ile görüştü

Öte yandan Beyaz Saray'dan, Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un telefon görüşmesi yaptığı ve görüşmede "İran'ın hiçbir şekilde nükleer silahlara sahip olmasına izin verilmeyeceği" hususunda bir kez daha mutabık kalındığı bildirildi.

Diğer yandan konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Garrett Marquis, İran'ın bir İngiliz tankerini alıkoyduğu yönündeki haberleri yakından takip ettiklerini kaydetti.

Marquis, "ABD, İran'ın bölgedeki zararlı eylemlerine karşı İngiltere ve müttefikleriyle birlikte çalışmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

İran medyası, Devrim Muhafızları Ordusu'nun, Hürmüz Boğazı'nda bir İngiliz tankerini durdurduğunu duyurmuş, "Stena Impero" adlı tankerin sahibi şirket de olayı doğrulamış ve irtibat kuramadığı tankerin, İran'a doğru hareket halinde olduğunu açıklamıştı.Söz konusu olaydan kısa süre sonra İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait ikinci bir petrol tankerine daha müdahale ettiği iddia edilmişti.