İngiltere ve Yeni Zelanda havayollarında üçüncü cinsiyet 'X' seçeneği

Amerika Birleşik Devletleri’nin ardından Yeni Zelanda ve İngiltere havayolu şirketleri kadın ve erkek cinsiyet seçeneklerine alternatif olarak X’i getirdi. Uçuşlarında kadın veya erkek olarak cinsiyet belirtmeyi reddeden LGBT+ bireyler, British Airways ve Air New Zealand havayolu şirketleriyle seyahat ettiklerinde formlarda üçüncü cinsiyet seçeneğini doldurabilecekler.

Üçüncü cinsiyeti getiren havayolu firmalarında kadın ve erkeğin yanı sıra nötr kabul edilen ‘Mx’ seçeneği yer alacak.

Bu değişiklik uçak biletlerinde kadın ya da erkek seçeneğini kabul etmek istemeyen kişiler tarafından memnuniyetle karşılandı. Uluslararası LGBTİ Derneği ILGA sözcüsü Julia Ehrt, seyahat ederken pasaportlarında belirtilen cinsiyetten ötürü sorun yaşayan LGBTİ, özellikle trans ve interseks kişiler adına "çok büyük bir gelişme" dedi.

Uzmanlar getirilen üçüncü cinsiyet seçeneğini, havayolu şirketlerinin değişen demografik ve sosyal normlara ayak uydurması olarak yorumladı.

Birleşmiş Milletler rakamlarına göre dünya nüfusunun yüzde 1.7’si hem kadın hem erkek özelliklerini taşıyan 'interseks' bireylerden oluşuyor.