İngiltere ve Fransa'dan Moderna aşısına onay

İngiltere, ABD merkezli ilaç firması Moderna'nın geliştirdiği koronavirüs aşısının yaygın kullanımını onayladı.

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumundan (MHRA) yapılan açıklamada, aşı adayının yaygın kullanım için güvenli olduğu açıklandı.

Böylece Moderna'nın geliştirdiği COVID-19 aşısı ülkede yaygın kullanımına izin verilen üçüncü aşı oldu.

Ülkede daha önce Pfizer-BioNTech ve Oxford-AstraZeneca COVID-19 aşıları onaylanmıştı.

MHRA İcra Kurulu Başkanı Dr. June Raine, "Bugün onaylanan aşı, halka ve sağlık sektörüne cesaret verici nitelikte. Mevcut tüm verilerin kapsamlı bir değerlendirilmesinin ardından yaygın kullanımı için onaylanmış üçüncü COVID-19 aşısına sahip olmak ulaşılması gereken önemli bir hedefti. Kurumun bunu gerçeğe dönüştürmesine yardımcı olmasından gurur duyuyorum" açıklamalarına yer verdi.

Raine, MHRA'nın kullanılmaya başlandıktan sonra tüm COVID-19 aşılarının yan etkilerini kontrol ettiğini söyledi.

Fransa'dan da Moderna aşısına onay

Fransa Yüksek Sağlık Kurumundan yapılan açıklamada, söz konusu aşının kullanımına onay verildiği, aşının COVID-19'a karşı etkili olduğu ve 18 yaş ve üzeri kişilere uygulanabileceği belirtildi.

Moderna'nın geliştirdiği aşı, ülkede kullanımına izin verilen ikinci aşı oldu. Ülkede daha önce Pfizer/BioNTech'in koronavirüs aşısı onaylanmıştı.