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25 Haziran 2021 Cuma gündemi
25 Haziran 2021 Cuma gündemi
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İngiltere uluslararası seyahat listesini güncelledi

İngiltere, geri dönüşlerde karantina kuralının uygulanmadığı "yeşil ülkeler listesine" Malta, İspanya'daki Balear Adası, Portekiz'deki Maderia Adası ve Barbados'un da dahil olduğu Karayip Adaları'nı ekledi.

25 Haziran 2021 Cuma 09:30
İngiltere uluslararası seyahat listesini güncelledi
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İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında oluşturduğu ve "trafik ışığı sistemi" adını verdiği seyahat listesinde güncelleme yaptı.

Buna göre, Eritre, Haiti, Dominik Cumhuriyeti, Moğolistan, Tunus ve Uganda "kırmızı listeye" eklendi. Bu ülkelerden İngiltere'ye gelecek İngiliz vatandaşlarına ve İngiltere'de oturum iznine sahip kişilere otelde zorunlu karantina uygulanacak.

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Malta, İspanya'ya bağlı Balear Adaları, Portekiz'e bağlı Maderia Adası ve Barbados'un da dahil olduğu Karayip Adaları "yeşil listeye" alındı. Bu ülkelerden İngiltere'ye gelen yolculara zorunlu karantina uygulanmayacak.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grannt Shapps, bu yaz uluslararası seyahati tekrar açmak için çabalarının devam ettiğini, "sarı listede" yer alan ülkelerden gelen yolculardan 2 doz Kovid-19 aşısını yaptıranları karantinadan muaf tutmayı değerlendirdiklerini kaydetti.

İngilizlerin tatile gittiği ülkeler arasında ön sıralarda yer alan İspanya, İtalya, Portekiz ve Yunanistan "sarı listede" yer alırken, Türkiye "kırmızı listede" bulunuyor.

Kırmızı listede yer alan ülkelerden gelenlerin, bedelini kendileri ödeyerek 10 gün havalimanı yakınlarındaki otellerde kalmaları gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Uluslararası Seyahat Listesi
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