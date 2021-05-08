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İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı listeye' dahil ediyor

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Türkiye'nin yanı sıra Nepal ve Maldivler'in de 12 Mayıs'tan itibaren kırmızı listeye ekleneceğini açıkladı.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 09:00
İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı listeye' dahil ediyor
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İngiltere, Türkiye'yi gelişlerde 10 gün otelde karantina zorunluluğu uygulanan "kırmızı listeye" dahil ediyor.Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, 12 Mayıs Çarşamba günü yerel saatle 04: 00 itibarıyla Türkiye'nin yanı sıra Nepal ve Maldivler'in de kırmızı listeye ekleneceğini söyledi.Kırmızı listede yer alan ülkelerden gelenlerin 10 gün boyunca, masraflarını kendileri karşılayarak ev yerine otelde karantinada kalmaları gerekiyor.

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Bu otel konaklamasının 1750 sterlinlik (yaklaşık 20 bin 200 liralık) masrafını da yolcuların karşılaması gerekiyor.

'İngiliz taraftarlar İstanbul'a gitmemeli'Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, İngiliz taraftarların Manchester City ile Chelsea arasında 29 Mayıs'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gitmemeleri gerektiğini söyledi.Grant Shapps, İngiltere Futbol Federasyonu ile UEFA arasında görüşmelerin sürdüğünü, finalin İngiltere'de oynanabileceğini ancak bu konuda son kararı UEFA'nın vereceğini belirtti.İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği de alınan kararla ilgili olarak Twitter hesabından bir açıklama yaptı.İngiltere'nin mevcut düzenlemeleri kapsamında, seyahatten 10 gün öncesinde kırmızı listede bulunan ve Birleşik Krallık vatandaşlığı veya oturum izni bulunmayan kişilerin ülkeye girişine izin verilmiyor.Birleşik Krallık vatandaşları ve oturum izni olan kişilerin ise önce 10 gün otel karantinasında kalmaları gerekiyor.İngiltere hükümeti kırmızı listedeki ülkelere turistik seyahatten kaçınılması tavsiyesinde bulunuyor.Kriterler neler?İngiltere, kırmızı liste uygulamasını farklı varyantların ülkeye girişini engellemek için yaptığını söylüyor.Listeye eklenecek ya da çıkartılacak ülkeler, Biyogüvenlik Ortak Komitesi'nin belli kriterlere göre yaptığı risk değerlendirmesi sonrası belirleniyor.Bu kriterler arasında, ülkelerin kendi içinde farklı varyantların yayılmasına ilişkin göstergeler, farklı varyantların İngiltere'ye geldiği ülkelerdeki durum ve farklı varyantlara ilişkin takip ile gen dizilimi türündeki verilere erişim gibi etkenler yer alıyor.Son eklemelerle birlikte listedeki ülke sayısı 40'ı geçti. Listede bulunan diğer ülkeler şöyle:Sistem nasıl işleyecek?İngiltere'de ülke çapında yürürlükte olan kapanma dönemi 29 Mart'tan itibaren gevşetilmeye başlandı.Yurt dışı seyahatlerle ilgili olarak 17 Mayıs Pazartesi günü yeni bir sisteme geçilecek.Ülkeler yeşil-sarı-kırmızı kategorilere ayrılacak ve her kategorideki ülke için farklı bir sistem uygulanacak.Yeşil listedeki ülkelerden gelenlere herhangi bir karantina zorunluluğu bulunmuyor.Sarı listedeki ülkelerden gelenler 10 gün belirtecekleri adreste karantinada kalacak.Kırmızı listedeki ülkelerden gelenler ise otelde karantina altına alınacak.Karantina kurallarının ihlalinin tespiti halinde ise cezai yaptırım uygulanacak.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltereTürkiyeVakaPandemi
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