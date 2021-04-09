İngiltere, Türkiye'nin Akdeniz ve Karadeniz’de güvenliğin sürdürülmesinde önemli ortak olduğunu bildirdi

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Türkiye'nin, Akdeniz ve Karadeniz'de güvenliğin sürdürülmesinde, kendileri için önemli bir NATO müttefiki ve ortak olduğunu ifade etti.

İngiltere Savunma Bakanlığından, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın dün başlayan 2 günlük ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Akar'ın iki NATO müttefiki olarak İngiltere ve Türkiye arasındaki savunma ve güvenlik konularındaki yakın iş birliğini teyiden İngiltere'yi ziyaret ettiği belirtildi.

Ziyarette, Wallace ve Akar'ın, İngiltere ve Türkiye'nin bölgesel güvenlik ve DEAŞ'la mücadeleye destek konusunda birlikte ve uluslararası ortaklarla nasıl çalışabileceğini değerlendirdiği aktarılan açıklamada, her iki ülkenin, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun üyesi olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Savunma Bakanı Wallace'ın, ziyarette Akar'a Portsmouth Deniz Üssü'nde demirlemiş Prince of Wales uçak gemisini gezdirdiği; gemide Wallace, Akar ve İngiliz savunma sanayisinden temsilcilerin toplantı yaptığı bildirildi.

"TÜRKİYE, ÖNEMLİ BİR NATO MÜTTEFİKİ"

Açıklamada görüşlerine ver verilen İngiltere Savunma Bakanı Wallace, şunları kaydetti:

"Türkiye, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde güvenliğin sürdürülmesinde İngiltere için önemli bir NATO müttefiki ve ortaktır. Uluslarımızın, NATO tatbikatları ve operasyonlarından sanayi iş birliğine kadar bir dizi alandaki güçlü savunma ilişkilerini nasıl daha da geliştirebileceğimiz konusunda verimli görüşmeler yapmak için Bakan Akar'ı İngiltere'de ağırlamaktan mutluluk duydum."

