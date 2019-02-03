İngiltere Ticaret Bakanı Fox: Avrupa Birliği'nin Brexit'i tekrar görüşmemesi sorumsuzluktur

Brexit konusunda Avrupa Birliği ile İngiltere arasındaki derin fikir ayrılıkları devam ediyor. İngiliz Parlamentosu'nun Brexit anlaşmasının Avrupa Birliği ile yeniden görüşülmesini oylaması ve ardından Brüksel'in bu isteği sert bir dille reddetmesine Ticaret Bakanı Liam Fox tepki gösterdi.

Anlaşmayı yeniden görüşmek istemeyen Avrupa Birliği'ni "sorumsuzlukla" itham eden bakan, "Brexit'in sağlanması bizim tamamıyla çıkarımızadır, Avrupa Birliği'nin bunu (anlaşmayı) tekrar görüşmeyeceğini söylemesi bana göre oldukça sorumsuz bir tavır." dedi.

İçişleri Bakanı: Tedbir maddesinin değiştirilmesi mümkün

Londra hükümetinden Brexit konusunda diğer bir açıklama da İçişleri Bakanı Sajid Javid'den geldi. "İrlanda sınırı hakkındaki tedbir maddesi (Backstop) üzerinde değişikliğin mevcut teknoloji ile anlaşmanın mümkün olduğunu ileri süren bakan, ülke için gerekli olan son şeyin "seçime gitmek" olduğunu kaydetti.

"Salı günü milletvekilleri hükümete yeni bir alternatif bulması için AB'ye geri dönme talimatı verdi. Bu yapılabilir" diyen Sajid, "AB ile Büyük Britanya uzun vadede ticari bir anlaşmaya varamazsa, İngiltere ile İrlanda arasındaki sınırın korunması için bir politika yaratılabilir. Burada eksik olan tek şey Avrupa Birliği'nin iyi niyetidir." dedi.

AB Brexit'in yeniden müzakeresi talebini reddetmişti

İngiliz Parlamentosu'nun Başbakan Theresa May'e tedbir maddesinin değiştirilmesi için yetki vermesinin ardından Brüksel'den sert açıklamalar gelmişti.

"Çekilme anlaşması tek mümkün olandır ve en iyisidir." diyen Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker Brexit'in tekrar müzakere edilmeyeceğini belirtmişti.

"Backstop'un anlaşmanın bir parçası" olduğunu söyleyen Brexit müzakerelerini yürüten AB Komiseri Michel Barnier de "Avrupa Birliği'nin geleceğini tehlikeye atacak hiçbir şey yapmayacağız. Bu anlaşma yeniden müzakere edilmeyecek." şeklinde konuşmuştu.