banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Devlet hekimleri günde kaç saat çalışıyor!
Devlet hekimleri günde kaç saat...
Dr. Fazıl Küçük’ü dokunulmaz kılmak
Dr. Fazıl Küçük’ü dokunulmaz kılmak
“Bizim derdimiz ekmek kavgası. Koltuk değil!”
“Bizim derdimiz ekmek kavgası. Koltuk...
Tıp-İş’in eylemi ve cevapları aranan sorular
Tıp-İş’in eylemi ve cevapları aranan...
banner376

İngiltere Pazartesine kadar Kovid-19'da sürü bağışıklığı eşiğini geçecek

İngiltere'nin pazartesine kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında sürü bağışıklığı eşiğini geçmesinin beklendiği bildirildi.

08 Nisan 2021 Perşembe 18:00
İngiltere Pazartesine kadar Kovid-19'da sürü bağışıklığı eşiğini geçecek
banner337

Londra Üniversitesi Akademisinin (UCL) yaptığı modellemeye göre, Kovid-19'a karşı koruması olan kişilerin sayısı, gerek doğal bağışıklık gerekse de aşılama yoluyla 12 Nisan'da yüzde 73,4'e ulaşacak. Modellemede, Ulusal İstatistik Kurumunun geçen hafta yayımladığı ve 14 Mart'a kadar nüfusun yaklaşık yüzde 54'ünün antikora sahip olduğunu ortaya koyan verileri esas alındı.

Ayrıca o tarihten beri 7,1 milyon kişiye ilk doz aşılarının yapıldığı ve yaklaşık 100 bin kişinin virüse yakalandığı, buna ek olarak nüfusun yaklaşık yüzde 10'unun da diğer virüs türlerine maruz kaldıkları için doğal bağışıklık geliştirdiği değerlendirildi.

UCL'den Profesör Karl Friston, "Sürü bağışıklığı tahminleri beni şaşırttı. Bununla birlikte, yetişkinlerin yüzde 50'sinden fazlasının aşı olduğu, halkın yaklaşık yüzde 42'sinin virüse maruz kaldığı ve yaklaşık yüzde 10'unun da önceden bağışıklığı olduğu düşünüldüğünde tahminler dikkate değer." dedi.

Friston, verilerin nüfusun yaklaşık yüzde 70'inin bağışıklığı olduğu anlamına geldiğini vurguladı.

banner341
Ancak bu modelleme, mart ayı sonuna kadar nüfusun yalnızca yüzde 34'ünün bağışıklığı olduğunu öne süren Londra Emperyal Kolejinin modellemesiyle çelişiyor.

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 126 bin 927 kişi hayatını kaybetti. Kasım ayından itibaren daha hızlı yayılan ve daha öldürücü olan virüsün yeni bir türünün etkisi altına giren ülkede, aralık ayında günlük vakalar 80 bini geçmişti.

Ancak hem karantina hem de hızlı aşılamanın etkisiyle vakalar ve ölümler azalmaya başlamış, son haftalarda günlük vaka sayısı 3 binin, ölümler de 50'in altına düşmüştü.

Ülkedeki son rakamlar 31,7 milyon kişiye ilk doz, 5,6 milyon kişiye de ikinci doz aşının yapıldığını gösteriyor.

banner360
Son Güncelleme: 08.04.2021 19:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Araştırma: Kovid-19’u hafif atlatan 10 kişiden 1’inde hastalığın etkisi uzun sürüyor
Araştırma: Kovid-19’u hafif atlatan 10 kişiden 1’inde hastalığın etkisi uzun sürüyor
Lavrov: “ABD'nin dostça olmayan her türlü adımına cevap vereceğiz“
Lavrov: “ABD'nin dostça olmayan her türlü adımına cevap vereceğiz“
İngiltere'de AstraZeneca 30 yaş altındakilere yapılmayacak
İngiltere'de AstraZeneca 30 yaş altındakilere yapılmayacak
Dev kertenkele girdiği markette paniğe neden oldu
Dev kertenkele girdiği markette paniğe neden oldu
CDC: İngiltere varyantı ABD'deki en baskın tür oldu
CDC: İngiltere varyantı ABD'deki en baskın tür oldu
Covid-19'un 18 mutasyonunun birleşiminden oluşan türüne rastlandı
Covid-19'un 18 mutasyonunun birleşiminden oluşan türüne rastlandı
AstraZeneca aşısının fayda-risk incelemesi olumlu sonuçlandı
AstraZeneca aşısının fayda-risk incelemesi olumlu sonuçlandı
Fransa’da senato tartışmalı Genel Güvenlik Yasa Tasarısı'nı onayladı
Fransa’da senato tartışmalı Genel Güvenlik Yasa Tasarısı'nı onayladı
Tokyo olimpiyatları meşale turunun Osaka ayağı covid-19 nedeniyle iptal edildi
Tokyo olimpiyatları meşale turunun Osaka ayağı covid-19 nedeniyle iptal edildi
İngiltere'de 30 yaş altındakilere Oxford-AstraZeneca aşısı yapılmayacak
İngiltere'de 30 yaş altındakilere Oxford-AstraZeneca aşısı yapılmayacak

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim