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İngiltere, Ocak sonuna kadar tüm yetişkinlere 3. doz güçlendirici Kovid-19 aşısı sağlayacak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına karşı ocak ayının sonuna kadar tüm yetişkinlere üçüncü doz güçlendirici aşıları sağlamayı amaçladıklarını bildirdi.

01 Aralık 2021 Çarşamba 09:00
İngiltere, Ocak sonuna kadar tüm yetişkinlere 3. doz güçlendirici Kovid-19 aşısı sağlayacak

Johnson, İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid ve İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) İcra Kurulu Başkanı Amanda Pritchard ile dün Omicron varyantı konusundaki son gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

İngiltere genelindeki 1500'den fazla eczane ve aşı merkezinde güçlendirici dozların uygulanacağını söyleyen Johnson, aşılama programında sağlık çalışanlarına gönüllülerle birlikte 400 askeri personelin destek sağlayacağını dile getirdi.

Johnson, yeni Omicron varyantına karşı "en iyi savunmanın", aşılanmak ve güçlendirici dozu almak olduğunu vurgulayarak, "Kendimize belirlediğimiz hedef, ocak ayı sonuna kadar uygun olan herkese güçlendirici dozu sunmak." dedi.

Başbakan Johnson, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepimizin Omicron varyantıyla ilgili hissettiği hayal kırıklığını, tüm bunları yeniden yaşıyor olabileceğimiz için tükenmişlik hissini anlıyorum. Ancak şunu vurgulamak istiyorum ki bugün bunu hissetmek yanlış çünkü bugünkü konumumuz bir yıl öncesine göre ölçülemeyecek kadar iyi ve her zaman daha iyi olacak."

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Johnson, insanların yeni varyant nedeniyle Noel etkinliklerini iptal etmesini istemediklerini söyledi.

"ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ GÜN İÇİNDE OMİCRON VAKA SAYISI ARTABİLİR"

Sağlık Bakanı Javid de gelecek birkaç gün içinde Omicron vaka sayısının artabileceğini belirterek, yeni varyant hakkında bilinmeyen çok şey olduğunu ancak bilim insanlarının daha fazlasını öğrenmek için gece gündüz çalıştığını dile getirdi.

İngiltere'nin stratejisinin, virüsün yayılmasını yavaşlatmak ve savunmayı güçlendirmek için zaman kazanmak olduğunu söyleyen Javid, "Önümüzde ne olduğunu söyleyemeyiz ancak aşılama virüsü uzak tutmak için çok şey yapacak." ifadesini kullandı.

İngiltere'de bugün itibarıyla 22 Omicron vakası olduğu bildirildi.

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Son Güncelleme: 01.12.2021 11:14
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