banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
6 bin yüreğe en büyük engel “onlar”
6 bin yüreğe en büyük...
Grevin de bir adabı olmalı!
Grevin de bir adabı olmalı!
Gancelliler değişince…
Gancelliler değişince…
Bu da neyin nesiydi şimdi?
Bu da neyin nesiydi şimdi?
banner376

İngiltere 'normalleşme'de üçüncü aşamaya geçiyor

İngiltere'de sinema, müze ve tiyatrolar 17 Mayıs'tan itibaren yeniden açılacak. Katılımcı sayısı sınırlı tutulmak üzere açık hava etkinliklerine izin verilecek, spor müsabakalarında 10 bine kadar taraftar tribünlerde yerlerini alabilecek.

11 Mayıs 2021 Salı 08:45
İngiltere 'normalleşme'de üçüncü aşamaya geçiyor
banner337

İngiltere'de, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için alınan önlemlerin hafifletilmesi kapsamında, 17 Mayıs'tan itibaren sinema, tiyatro ve müzelerin yeniden açılacağı, restoran ve barların ise iç mekanlarda müşteri kabul etmeye başlayacağı bildirildi.

Başbakan Boris Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da yaptığı basın toplantısında, hükümetin Covid-19 önlemlerinin kaldırılmasına yönelik açıkladığı 4 aşamalı yol haritasının üçüncü aşamasına 17 Mayıs'tan sonra geçileceğini açıkladı.

Buna göre, açık alanlarda 30 kişiye kadar, kapalı alanlarda 6 kişiye kadar toplanılabilecek, düğünlere 30'a kadar kişinin katılımı serbest olacak.

Müze, tiyatro ve sinema gibi iç mekan eğlence alanlarının açılacağı üçüncü aşamada, katılımcı sayısı sınırlı tutulmak üzere açık hava etkinliklerine izin verilecek, spor müsabakalarında 10 bine kadar taraftar tribünlerde yerlerini alabilecek.

Restoran ve barlar iç mekanlarda müşteri kabul etmeye başlayacak, konaklama sektörü yeniden hizmet verebilecek.

Orta öğretimde öğrencilerin sınıf ortamında maske takma zorunluluğuna son verilecek, üniversite öğrencileri haftada 2 kez test olmaları şartıyla yüz yüze derslere katılabilecek.

banner341

4 AŞAMALI YOL HARİTASI

Johnson, 22 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Covid-19 salgını nedeniyle 5 Ocak'ta uygulanmaya başlanan ulusal karantinanın, vaka ve aşılama sayıları dikkate alınarak, 8 Mart'tan itibaren 21 Haziran'a kadar 4 aşamalı plan dahilinde kaldırılacağını duyurmuştu.

Birinci aşamanın uygulandığı 8 Mart'ta, İngilizlerin 6 kişiyle sınırlı olmak üzere açık havada sosyalleşmelerine izin verilmişti.

İkinci aşamanın uygulanmaya başlandığı 12 Nisan'da mağaza, berber, spor salonları yeniden hizmete girmiş, restoran ve barların açık mekanlarında müşterilerine servis yapmasına izin verilmişti.

21 Haziran'da uygulanacak dördüncü aşamada ise Covid-19 önlemleri kapsamındaki tüm sınırlandırmaların kaldırılması planlanıyor.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Ingiltere Normalleşme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Filistinlilere yönelik saldırılar Berlin'de protesto edildi
Filistinlilere yönelik saldırılar Berlin'de protesto edildi
ABD, Biontech aşısının 12-15 yaş grubunda kullanımına onay verdi
ABD, Biontech aşısının 12-15 yaş grubunda kullanımına onay verdi
İsrail, Gazze'nin tek ticari sınır kapısını kapattı
İsrail, Gazze'nin tek ticari sınır kapısını kapattı
Safedi: “Kudüs Ürdün için kırmızı çizgi”
Safedi: “Kudüs Ürdün için kırmızı çizgi”
Filistin Başbakanı Iştiyye’den BM’ye çağrı
Filistin Başbakanı Iştiyye’den BM’ye çağrı
İsrail'den Gazze'ye saldırı: 9'u çocuk 24 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'den Gazze'ye saldırı: 9'u çocuk 24 Filistinli hayatını kaybetti
AB'den Doğu Kudüs ve Gazze çağrısı
AB'den Doğu Kudüs ve Gazze çağrısı
BioNTech yılın ilk çeyreğinde 1,128 milyar euro kar etti
BioNTech yılın ilk çeyreğinde 1,128 milyar euro kar etti
İngiltere'de bugün hiç ölüm olmadı; 17 Mayıs'ta normalleşmede yeni aşamaya geçiliyor
İngiltere'de bugün hiç ölüm olmadı; 17 Mayıs'ta normalleşmede yeni aşamaya geçiliyor
İsrail polisi yeniden Mescid-i Aksa’daki cemaate saldırdı
İsrail polisi yeniden Mescid-i Aksa’daki cemaate saldırdı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim