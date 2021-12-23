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İngiltere'nin 3. çeyrek büyümesi aşağı yönlü revize edildi

İngiltere'nin 3. çeyrek büyümesi revize edilerek yüzde 1,1'e düşürüldü.

23 Aralık 2021 Perşembe 09:10
İngiltere'nin 3. çeyrek büyümesi aşağı yönlü revize edildi

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin bu yılın 3. çeyreği için yüzde 1,3 olarak açıklanan büyümesi, yüzde 1,1'e revize edildi.

Temmuz-Eylül 2021'de şirketlerin yatırımları yüzde 2,5 düştü. Söz konusu yatırımlar COVID-19 salgını öncesi seviyesinin yaklaşık yüzde 12 altında kaldı.

Diğer gelişmiş ülke ekonomilerinin gerisinde kaldı

Yılın 3. çeyreğindeki yüzde 1,1'lik büyümeye karşın İngiltere, COVID-19 salgını seviyesinin altında bulunurken, dünyanın 5. büyük ekonomisi olan İngiltere'nin ekonomik toparlanmasının Fransa, Almanya, İtalya ve ABD gibi diğer gelişmiş ekonomilerin gerisinde kalması dikkati çekiyor.

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Ülkede 22'den fazla enerji tedarikçisi, artan gaz fiyatları nedeniyle bu yıl iflas açıklamak zorunda kalmıştı.

İngiltere'de 3. çeyrekte cari açık, ihracatın düşmesi ve ithalatın artmasıyla 24,4 milyar sterlin seviyesine yükseldi.

Capital Economics İngiltere Ekonomisti Bethany Beckett, İngiliz ekonomisinin COVID-19'da yeni dalgayla gelen kısıtlamalarla başa çıkmakta daha iyi olmasına karşın daha sıkı salgın kısıtlamaları olasılığının GSYH'nin görünümünü daha da "kararttığını" belirtti.

Daralma verisi revize edildi

ONS, 2020 için İngiltere ekonomisindeki yüzde 9,7'lik daralma verisini yüzde 9,4 olarak revize etti.

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Son Güncelleme: 22.12.2021 21:50
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