banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
112544
ALTIN
300.904
DOLAR
5.9695
STERLİN
7.8556
EURO
6.6702
Meteoroloji, yetkilileri ve vatandaşları uyardı
METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı
MECLİS TOPLANDI
Yeşilyurt'tan geçecek olan sürücülerin dikkatine!
YEŞİLYURT'TA SU TAŞKINI!
Hava durumu
HAVA DURUMU

İngiltere: “Libya'ya silah ambargosu tam uygulansın”

İngiltere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından 2011'de alınan Libya'ya silah ambargosu kararının tam olarak uygulanması çağrısında bulundu.

İngiltere: “Libya'ya silah ambargosu tam uygulansın”

İngiltere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından 2011'de alınan Libya'ya silah ambargosu kararının tam olarak uygulanması çağrısında bulundu.

07 Ocak 2020 Salı 08:05
İngiltere: “Libya'ya silah ambargosu tam uygulansın”

İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimî Temsilci Yardımcısı JonathanAllen, BMGK'nin Orta Doğu'daki gelişmeleri görüşeceği kapalı toplantısı öncesi basına konuştu.

Allen, "BM Genel Sekreteri AntonioGuterres ve Libya Özel Temsilcisi GhassanSalame'nin ülkedeki durumla ilgili ciddi endişelerine katılıyoruz. Libya'ya silah ambargosu tam olarak uygulanmalı ve Konseyin bu konudaki kararlarına saygı gösterilmelidir." ifadelerini kullandı.

BMGK, Mart 2011'de 1970 sayılı kararla, BM üyesi ülkelerden Libya'ya her türlü silah ve ilgili teçhizat satışını engellenmesini istemişti. Söz konusu ambargo kararı, o tarihten itibaren her yıl uzatılıyordu.

LİBYA'DAKİ ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

banner317
Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti ile darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar devam ediyor.

En son cumartesi akşamı başkent Trablus'taki bir askeri okula, Libya'nın doğusundaki Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun lideri Hafter'e ait SİHA'larla saldırı düzenlenmiş, olayda 30 öğrenci hayatını kaybederken, 33 kişi yaralanmıştı.

Libya'nın uluslararası tanınırlığa sahip meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti, askeri okula düzenlenen saldırının Hafter müttefiki Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) ait Çin yapımı Wingloon II SİHA'sıyla gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL), yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak, "Libya'da artan askeri eylemlerdeki tehlikeli tırmanış, ülkedeki durumu daha da karmaşıklaştırıyor ve siyasi sürece geri dönme fırsatlarını tehdit ediyor." ifadelerine yer verilmişti.


 

Son Güncelleme: 07.01.2020 11:30
Anahtar Kelimeler:
Libya Silah Ambargosu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran: “kasım Süleymani'nin İntikamı İçin 13 Senaryo Gündemde”
İran: “kasım Süleymani'nin İntikamı İçin 13 Senaryo Gündemde”
Abd, İran Dışişleri Bakanı Zarif'e Vize Vermedi
Abd, İran Dışişleri Bakanı Zarif'e Vize Vermedi
Facebook, Manipüle Edilmiş İçerikleri Ve
Facebook, Manipüle Edilmiş İçerikleri Ve "deepfake" Videoları Kaldıracak
Avustralya'daki Yangınların Kül Ettiği Alan 10 Milyon Hektara Yaklaştı
Avustralya'daki Yangınların Kül Ettiği Alan 10 Milyon Hektara Yaklaştı
Rusya, Suriye'den Libya'ya Paralı Asker Gönderdi
Rusya, Suriye'den Libya'ya Paralı Asker Gönderdi
Yemen'deki Husilerden Askeri Eğitim Kampına Saldırı: 9 Ölü
Yemen'deki Husilerden Askeri Eğitim Kampına Saldırı: 9 Ölü
Spacex Yörüngeye 60 Internet Uydusu Gönderdi
Spacex Yörüngeye 60 Internet Uydusu Gönderdi
Unıcef: “libya'da 115 Bin Çocuk Okula Gidemiyor”
Unıcef: “libya'da 115 Bin Çocuk Okula Gidemiyor”
Netanyahu: “ABD-İran gerilimine İsrail'in dahil edilmemesi gerekir“
Netanyahu: “ABD-İran gerilimine İsrail'in dahil edilmemesi gerekir“
Kudüs Gücü'ne 200 milyon euroluk ek bütçe
Kudüs Gücü'ne 200 milyon euroluk ek bütçe

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim