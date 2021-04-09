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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip, hayatını kaybetti

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, 99 yaşında yaşamını yitirdi.

09 Nisan 2021 Cuma 16:15
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip, hayatını kaybetti
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Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Prens Philip'in Windsor Kalesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi.

Prens Philip, 16 Şubat'ta Kral 7. Edward Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Rahatsızlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgisinin bulunmadığı açıklanan Prens Philip'in birkaç gün hastanede kalacağı ve enfeksiyon tedavisi göreceği bilgisi paylaşılmıştı.

Prens Philip, kalp ameliyatının ardından taburcu edilmiş, ancak bir süre sonra yeniden Kral 7. Edward Hastanesine götürülmüş ve 28 gün süren tedavisinin ardından 16 Mart'ta tedavisi tamamlanmıştı.

PRENS PHİLİP'İN HAYATI

10 Haziran 1921'de dünya gelen Philip'e doğumunda Danimarka ve Yunanistan Prensi unvanı verildi.

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Yunanistan'da doğmasına rağmen ihtilal sonrası ailesiyle daha bebek yaşlarındayken sürgün edildi.

Fransa, Almanya ve İngiltere'deki eğitimlerinin ardından 1939'da 18 yaşındayken İngiliz Kraliyet Donanmasına katıldı.

Philip, şimdi Kraliçe olan Prenses Elizabeth ile 1934'te tanıştı. 2. Dünya Savaşı sırasında Akdeniz ve Pasifik filolarında görev alan Philip'in, savaşın ardından Prenses Elizabeth ile evlenmesine izin verildi.

1947'deki nişan töreni öncesi Danimarka ve Yunanistan Prensi unvanından feragat eden Philip, İngiliz vatandaşı oldu, anne ve büyükbabasının soyadı olan Mountbatten'i aldı. İkili, 20 Kasım 1947'de evlendi.

Düğünden hemen önce kendisine Kral 6. George tarafından, Edinburgh Dükü, Merioneth Kontu ve Greenwich Baronu unvanları verildi. Elizabeth 1952'de Kraliçe olurken, Philip de komutan rütbesine ulaştığı ordudan ayrılarak 1957'de İngiliz Prensi unvanını aldı.

Çiftin, Charles, Anne, Andrew ve Edward adları verilen 4 çocuğu oldu. Kraliçe Elizabeth'i tahttaki yaklaşık 69 yıllık görevi sırasında yalnız bırakmayan Prens Philip, Kraliçe nereye giderse orada bulundu.

Gelenekçiliği dolaysıyla Avrupa'da kraliyet ailelerinin rolünün sorgulanmasını anlamada zorlanan Prens Philip, çoğu İngiliz için Kraliyet ailesinin sorgusuz sualsiz saygı gördüğü çağlardan kalma bir figür oldu.

Buna rağmen kamuya hizmetleri büyük takdir gördü. 800'den fazla hayır kuruluşu ve kurumun hamiliği veya başkanlığını yapan Prens Philip bilim, teknoloji, vahşi yaşam alanlarının korunmasına özel ilgi gösterdi.
 

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Son Güncelleme: 09.04.2021 16:26
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