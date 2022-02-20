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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Covid-19 testi pozitif çıktı

Buckingham Sarayı, Kraliçe 2. Elizabeth'in Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

20 Şubat 2022 Pazar 14:45
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Covid-19 testi pozitif çıktı

Saray'dan yapılan açıklamada, Kraliçe'nin, "soğuk algınlığı şeklinde" hafif belirtiler gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, 95 yaşındaki Elizabeth'in gelecek hafta içinde bazı görevlerini sürdürmeyi umduğu da açıklandı. Kraliçe'nin aşılarının tam olduğu bildirildi.

2. Elizabeth'in "tıbbi bakım görmeye devam edeceği ve yürürlükteki kurallara da uyacağı" ifade edildi.

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İngiltere tahtının varisi Galler Prensi Charles da 10 Şubat tarihinde Covid'e yakalanmıştı.

TAHTTA 70 YILI GERİDE BIRAKTI

Kraliçe 2. Elizabeth, nisan ayında 96 yaşına basacak.
1952'de 26 yaşındayken tahta geçen Kraliçe 2. Elizabeth, 6 Şubat'ta tahtta tam 70 yılı geride bıraktı.
2. Elizabeth'in 1947'de evlendiği eşi Edinburgh Dükü Prens Philip geçen yıl hayatını kaybetmişti.

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Son Güncelleme: 20.02.2022 23:39
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