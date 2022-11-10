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İngiltere Kralı 3. Charles ve eşi Camilla'ya yumurta fırlatan kişi gözaltına alındı

İngiltere Kralı 3. Charles ve eşi Camilla'ya, York kentini ziyaretleri sırasında yumurta fırlatan protestocu, polis tarafından gözaltına alındı. Protestocu, "Bu ülke kölelerin kanı üzerine inşa edildi" diye bağırdı.

10 Kasım 2022 Perşembe 10:26
İngiltere Kralı 3. Charles ve eşi Camilla'ya yumurta fırlatan kişi gözaltına alındı

İngiltere Kralı 3. Charles ve eşinin, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in bir heykelini açmak üzere bulunduğu Yorkshire bölgesindeki York kentine yaptıkları ziyarette, halkla buluştuğu sırada kalabalığın içindeki bir protestocu, Kral ve Kraliçe'ye yumurta fırlattı.

Yumurtaların, Kral'ın önüne düştüğü, kendisine isabet etmediği görüldü.

Polislerce gözaltına alınan kişi, "Bu ülke kölelerin kanı üzerine inşa edildi" diye bağırdı.

Kalabalığın içerisindeki bazı kişilerin ise protestocuya, "Tanrı Kral'ı korusun", "Sana yazıklar olsun" diye bağırdığı duyuldu.

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