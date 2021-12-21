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İngiltere koronavirüs için yeni kısıtlama kararı almadı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüse dair yeni kısıtlamaların getirilmeyeceğini ve daha fazla önlem alma ihtimalinin ise saklı tutulduğunu açıkladı.

21 Aralık 2021 Salı 09:40
İngiltere koronavirüs için yeni kısıtlama kararı almadı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson artan koronavirüs vakalarına dair son gelişmeleri ele almak üzere düzenlenen Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Ülke genelinde Omicron vakalarının arttığını ve başkent Londra'da hastaneye yatışların oldukça hızlı yükseldiğini belirten Johnson, verilerin çok sıkı gözden geçirileceğini, halkı ve İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'ni (NHS) korumak için daha fazla önlem alma olasılığının saklı tutulacağını ifade etti.

Harekete geçmekte tereddüt etmeyeceklerinin altını çizen Johnson, halka "dikkatli olması ve güçlendirici COVID-19 aşılarını yaptırması" çağrısında bulundu.

Johnson, hükümetin ne gibi önlemler alacağı sorusuna "Omicron'u kontrol altında tutmak için her türlü şeye bakıyoruz ve hiçbir şeyi göz ardı etmeyeceğiz" yanıtını verdi.

"İş yerinde, işle ilgili konuşan insanlar"

Kendisi, eşi ve bazı Başbakanlık çalışanlarının, COVID-19 kısıtlamalarının yürürlükte olduğu Mayıs 2020’de Başbakanlık Konutu 10 Numara bahçesinde peynir yiyip, şarap içerken göründüğü fotoğrafın sorulması üzerine Johnson, "Bu iş yerinde, işle ilgili konuşan insanların fotoğrafıydı" ifadesini kullandı.

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Şarap ve peynirle yapılan bir iş toplantısına ev sahipliği yapıp yapmadığı sorulduğunda ise Johnson, Başbakanlık konutunda yaşadığını ve çalıştığını söyledi.

Avrupa'da koronavirüsten en çok ölümün görüldüğü ülke

İngiltere'de son 24 saatte 91 bin 743 COVID-19 vakası tespit edildi, 44 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede 8 bin 44 yeni Omicron varyantı vakası tespit edilirken, toplam Omicron vakası sayısı 45 bin 145'e ulaştı.

Aşılama programına 8 Aralık 2020'de başlayan İngiltere'de ilk dozunu yaptıranların sayısı 51 milyon 463 bin 255'e ulaşırken, bunlardan 47 milyon 9 bin 608'ine ikinci doz da uygulandı.

Güçlendirici COVID-19 aşısını alanların sayısı 28 milyon 60 bin 874'e ulaştı.

İngiltere, 170 bini aşkın ölümle "Avrupa'da COVID-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke" konumunda bulunuyor.

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