banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hellimin tadı kaçmaya başladı!
Hellimin tadı kaçmaya başladı!
Türk Birliğinin şifreleri
Türk Birliğinin şifreleri
‘’BU’’ Zamanlar Kıbrıs
‘’BU’’ Zamanlar Kıbrıs
Tekerlekli koltuklar ağırlığınıza rağmen kolaycacık altınızdan çekilir
Tekerlekli koltuklar ağırlığınıza rağmen kolaycacık...
banner376

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu açıkladı

İngiltere'de Oxford-AstraZeneca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olan 18,1 milyon kişinin 30'unda kan pıhtısı geliştirdiği belirtildi.

03 Nisan 2021 Cumartesi 15:15
İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu açıkladı
banner337

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumundan (MHRA) yapılan açıklamada, bu 30 kişiden 7'sinin 24 Mart itibarıyla öldüğü kaydedildi.
Şu anda kan pıhtıları ile Oxford-AstraZeneca aşısı arasında bir bağlantı olduğunu gösteren hiçbir kanıt bulunmadığı ve aşının faydalarının herhangi bir riskten ağır basmaya devam ettiği belirtildi.
Ölümler ve aşı arasında bir bağ olup olmadığı veya vakaların tesadüfü gelişip gelişmediğini belirlemek için araştırmaların devam ettiği açıklandı.

banner341
Ülkede, 9 Aralık-21 Mart arasında 15,8 milyon ilk, 2,2 milyon da ikinci doz Oxford-AstraZeneca aşısı uygulandığı bildirildi.
Bazı Avrupa ülkeleri, kanda pıhtılaşmaya yol açtığı gerekçesiyle söz konusu aşının kullanımını askıya almış veya yaşa göre sınırlandırmıştı.

 

banner360
Son Güncelleme: 03.04.2021 15:57
Anahtar Kelimeler:
AşıCocid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanada'da grafen içeren maskeler yasaklandı
Kanada'da grafen içeren maskeler yasaklandı
Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen 231 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen 231 düzensiz göçmen kurtarıldı
Irak, Lübnan'dan petrol karşılığında sağlık hizmeti alacak
Irak, Lübnan'dan petrol karşılığında sağlık hizmeti alacak
Johnson and Johnson, 12-17 yaş aralığına Kovid-19 aşı denemelerine başladı
Johnson and Johnson, 12-17 yaş aralığına Kovid-19 aşı denemelerine başladı
Tayvan'da yolcu treni tünelde raydan çıktı: En az 41 ölü
Tayvan'da yolcu treni tünelde raydan çıktı: En az 41 ölü
Dünya genelinde 610 milyon dozdan fazla covid-19 aşısı yapıldı
Dünya genelinde 610 milyon dozdan fazla covid-19 aşısı yapıldı
Bm: “Önlem alınmazsa 2030'a kadar bir milyar insan aşırı yoksulluğa sürüklenecek”
Bm: “Önlem alınmazsa 2030'a kadar bir milyar insan aşırı yoksulluğa sürüklenecek”
Japonya, Mısır'a heyet gönderecek
Japonya, Mısır'a heyet gönderecek
Biden dini liderlerden covid-19 aşısına teşvik konusunda yardım istedi
Biden dini liderlerden covid-19 aşısına teşvik konusunda yardım istedi
Venedik'te büyük yolcu gemilerine geçiş yasağı
Venedik'te büyük yolcu gemilerine geçiş yasağı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim