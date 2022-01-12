banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Cumhurbaşkanlığı Eski Müsteşarı Tanova, kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı anlattı
Yarın Denktaş'ın ölüm yıldönümü
Faturamı öde oyum sana!
Faturamı öde oyum sana!
Yağış miktarları
Yağış miktarları
Asgari ücret net 6 bin 90, brüt 7 bin TL olarak onaylandı
Son Dakika
Asgari ücrete onay!
banner404

İngiltere İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

İngiltere, Suriye güvenli olmadığı gerekçesiyle bu ülkeden gelen mültecileri geri göndermeyecek.

12 Ocak 2022 Çarşamba 08:30
İngiltere İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

İngiltere İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mevcut koşullarda insanları Suriye'ye göndermiyoruz. İngiltere, Suriye'nin kendileri için tehlikeli olmaya devam ettiği yönündeki BM kararıyla mutabık" ifadesi kullanıldı.

Açıklama, İçişleri Bakanlığının Suriye'den gelen bir sığınmacının iltica başvurusunu, bu ülke güvenli olduğu gerekçesiyle reddetmesinin ardından geldi.

banner341
Guardian gazetesinin 9 Ocak'taki haberinde, 25 yaşındaki bir sığınmacının, Mayıs 2020'deki başvurusunda Suriye'ye geri dönmek zorunda kalırsa asker kaçağı olduğu için tutuklanacağı ve öldürüleceğini belirttiği kaydedilmişti.

Ancak İçişleri Bakanlığının gerekçeyi yeterli bulmayarak başvuruyu geçen ay reddettiği ve sığınmacıya verilen cevapta, "zulüm göreceği konusunda makul bir ihtimal olmadığının" yazıldığı ifade edilmişti.

Sığınmacıların Suriye'ye iade edilmemesi vurgulanmıştı

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Ekim 2021'de yayımladığı bir raporda, gönüllü olarak geri dönenlerin Suriye hükümeti ve hükümet bağlantılı milislerin işkence, yargısız infaz ve insan kaçırma gibi ağır insan hakları ihlalleri ve zulümlerine maruz kaldıkları belirtilerek, sığınmacıların Suriye'ye iade edilmemesi gerektiği vurgulanmıştı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa Birliği'nde büyük ölçekli siber saldırı tatbikatı yapılacak
Avrupa Birliği'nde büyük ölçekli siber saldırı tatbikatı yapılacak
Avustralya'da koronavirüsün son kurbanı tavuklar oldu
Avustralya'da koronavirüsün son kurbanı tavuklar oldu
Omicron Güney Afrika'dan önce Kanada'da tespit edildi
Omicron Güney Afrika'dan önce Kanada'da tespit edildi
İngiliz hükümdarının ikametgahı uçuşa yasaklanıyor
İngiliz hükümdarının ikametgahı uçuşa yasaklanıyor
Kanada'da aşısız kişilere yeni sağlık vergisi geliyor
Kanada'da aşısız kişilere yeni sağlık vergisi geliyor
Sudan krizinin çözümü için girişim başlatıldı
Sudan krizinin çözümü için girişim başlatıldı
AB, Kuzey Kore'nin füze denemelerini kınadı
AB, Kuzey Kore'nin füze denemelerini kınadı
AB'ye yasa dışı girişler 2021'de yüzde 57 arttı
AB'ye yasa dışı girişler 2021'de yüzde 57 arttı
İsrail, COVID-19'la mücadelede ekonomiden taviz vermeyecek
İsrail, COVID-19'la mücadelede ekonomiden taviz vermeyecek
Rusya'da huzurevinde yangın
Rusya'da huzurevinde yangın

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim