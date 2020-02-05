banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
123297
ALTIN
298.662
DOLAR
5.9827
STERLİN
7.8109
EURO
6.5968
Tatar’ın zorlu yolu
Tatar’ın zorlu yolu
Binlerce sterlinlik gecekondularımız ve sağlığımız
Binlerce sterlinlik gecekondularımız ve sağlığımız
Reşit olmayan asker kaçakları
Reşit olmayan asker kaçakları
Değirmenin suyu nereden?
Değirmenin suyu nereden?

İngiltere, hibrit dahil fosil yakıtla çalışan tüm araçların satışı 2035'te sona erecek

İngiltere fosil yakıtla çalışan tüm araçların satışını 2035 yılından itibaren yasaklama kararı aldı.

İngiltere, hibrit dahil fosil yakıtla çalışan tüm araçların satışı 2035'te sona erecek

İngiltere fosil yakıtla çalışan tüm araçların satışını 2035 yılından itibaren yasaklama kararı aldı.

05 Şubat 2020 Çarşamba 08:27
İngiltere, hibrit dahil fosil yakıtla çalışan tüm araçların satışı 2035'te sona erecek

İngiliz hükümetinin salı günü yaptığı açıklamada, hava kirliliğini ve fosil yakıt emisyonlarını azaltmak amacıyla, benzinli, dizel ve hibrit araçların satış yasağını planlanandan beş yıl önceye alarak 2035'e çektiğini duyurdu.

Hem elektrik hem de benzinle çalışan hibrit araçları da ilk kez yasak kapsamına alan Londra yönetimi, altyapısının hazırlanabilmesi halinde tarihin daha da öne alınacağını duyurdu.

Başbakan Boris Johnson, kasım ayında İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılması planlanan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP26) tanıtım toplantısında, "Bir ülke olarak, bir toplum olarak, bir gezegen olarak, bir tür olarak; harekete geçmemiz gerektiğini biliyoruz" ifadesini kullanmıştı.

İngiltere, 2019 yılında sera gazı emisyonlarını 2050 yılına kadar sıfıra indirmeyi taahhüt etti.

İngiltere Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği'ne göre, 2018-2019 arasında elektrikli araç sayısı yüzde 144 arttı.

banner317
AB, karbon emisyonunu 2030'a kadar yüzde 40 oranında azaltmayı hedefliyor

Dünya çapında bir düzineden fazla ülke 10-12 yıl zarfında benzin ve dizel araç satışlarını azaltma planlarını açıkladı.

Fransa, 2040 yılına kadar fosil yakıtla çalışan araçların satışını yasaklamayı planlıyor.

Norveç Parlamentosu, 2025 yılına kadar tüm araçların sıfır emisyon olması gereken bağlayıcı olmayan bir hedef belirledi.

Danimarka hükümeti, Ekim 2018'de yaptığı açıklama ile, fosil yakıtlı tüm araç satışlarının 2030'a kadar sona ereceğini duyurmuştu. Fakat AB yasalarıyla çeliştiği gerekçesiyle karardan vazgeçildi. Kopenhag hükümeti, eğer AB çapında bir yasak yürürlüğe girmezse, üye ülkelerin kendi önlemlerini alması gerektiğini savunuyor.

Son Güncelleme: 05.02.2020 11:42
Anahtar Kelimeler:
Ingiltere Fosil Yakıtla çalışan Araçlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'den El Salvador'a sınır dışı edilen en az 138 kişi yaşamını yitirdi
ABD'den El Salvador'a sınır dışı edilen en az 138 kişi yaşamını yitirdi
Japonya tamamen kripto paraya geçmeyi değerlendiriyor
Japonya tamamen kripto paraya geçmeyi değerlendiriyor
Koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor: Ölü sayısı 491'e çıktı
Koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor: Ölü sayısı 491'e çıktı
AB, Trump'ın 'Yüzyılın anlaşması' planını reddetti
AB, Trump'ın 'Yüzyılın anlaşması' planını reddetti
Hafter milisleri sivilleri hedef almaya devam ediyor: 3 ölü
Hafter milisleri sivilleri hedef almaya devam ediyor: 3 ölü
Görme engelli adamın kaza sonrası gözleri açıldı
Görme engelli adamın kaza sonrası gözleri açıldı
Corona virüsüne karşı geliştirilen ilacın testleri başladı
Corona virüsüne karşı geliştirilen ilacın testleri başladı
Bm:
Bm: "idlib'de Güvenli Yer Kalmadı. Her Yere Bomba Düşüyor"
İrlanda, Google'a İnceleme Başlattı
İrlanda, Google'a İnceleme Başlattı
İngiltere vatandaşlarından Çin'i terk etmelerini istedi
İngiltere vatandaşlarından Çin'i terk etmelerini istedi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim