Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104074
ALTIN
220.162
DOLAR
5.1866
STERLİN
6.7980
EURO
5.9410
Benzin kaçağı otomobili yaktı
BENZİN KAÇAĞI OTOMOBİLİ YAKTI
14 ay hapis yatacaklar
14 AY HAPİS YATACAKLAR
3 buçuk yıl hapse mahkûm edildi
3 BUÇUK YIL HAPİS YATACAK
Emin Özkalp'dan anlamlı mesaj
EMİN ÖZKALP'DAN ANLAMLI MESAJ
banner282

İngiltere: “Fransa kıyılarında bulunan koltuk minderleri, muhtemelen Arjantinli futbolcu Sala'yı taşıyan uçağa ait”

İngiltere: “Fransa kıyılarında bulunan koltuk minderleri, muhtemelen Arjantinli futbolcu Sala'yı taşıyan uçağa ait”

30 Ocak 2019 Çarşamba 18:25
İngiltere: “Fransa kıyılarında bulunan koltuk minderleri, muhtemelen Arjantinli futbolcu Sala'yı taşıyan uçağa ait”

İngiltere Hava Kazaları Soruşturma Birimi (AAIB), Fransa kıyılarında bulunan iki koltuk parçasının muhtemelen Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağa ait olduğunu açıkladı. Sala ve pilotu taşıyan uçak 9 gün önce kaybolmuştu.

 

Koltuk minderleri, Fransa'nın kuzeybatısındaki Surtainville bölgesi yakınlarında bir kumsalda bulundu.

 

AAIB'den yapılan  açıklamada, "İlk bulgulara göre, minderler kayıp uçağa ait gibi görünüyor" denildi.

 

AAIB 4 millik alanı öncelikli araştırma bölgesi ilan etti ve deniz yatağında araştırmaların yürütülmesi için bir de özel araç tahsis etti.

 

NANTES'DAN CARDİFF'E GİDİYORDU

 

Emiliano Sala, Fransa'nın Nantes takımından İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Cardiff City'e transfer olmuştu.

 

Sala, yeni takımına katılmak üzere Cardiff'e gidiyordu.

 

Arjantinli futbolcunun ailesine WhatsApp'tan bir sesli mesaj gönderip "çok korktuğunu" söylediği belirtilmişti.

 

Arjantin medyasındaki haberlere göre Sala mesajında, "Uçaktayım, parçalara ayrılacakmış gibi görünüyor" dedi.

 

Sala'nın bindiği uçağın pilotu olan David Ibbotson, Arjantinli futbolcuyu daha önce de Galler'den Fransa'ya taşımıştı.

 

'FUTBOL MAFYASI ARAŞTIRILSIN'

 

Cardiff City Başkanı Mehmet Dalman ise Sala'ya tarifeli bir uçak ayarlamayı teklif ettiklerini fakat Sala'nın özel uçağı tercih ettiğini söyledi.

 

Sala'nın eski kız arkadaşı Berenice Schkair ise bunun bir kaza olmadığını öne sürerek, "Futbol mafyası araştırılsın" dedi.

 

27 yaşındaki Victoria's Secret modeli Instagram hesabında, "Futbol mafyasını araştırın çünkü ben bunun bir kaza olduğuna inanmıyorum" ifadelerini kullandı.

 

BU SEZON 13 GOL ATMIŞTI

 

28 yaşındaki Emiliano Sala, Cardiff City'nin tarihindeki en pahalı transferiydi.

 

Cardiff City, 19 Ocak'ta duyurduğu transfer için Fransız kulübü Nantes'a 15 milyon sterlin (yaklaşık 104 milyon Türk lirası) bonservis ücreti ödemiş ve onunla 3,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

 

Fransa Birinci Ligi'nin (Ligue 1) son yıllardaki en önemli golcüleri arasında yer alan Sala bu sezon da Nantes formasıyla lig ve kupa maçlarında 13 gol atmıştı.

 

Emiliano Sala, bu sezon Ligue 1'de 12 golle Kylian Mbappe, Edison Cavani, Nicolas Pepe ve Neymar'ın ardından gol krallığında 5. sıradaydı.

Son Güncelleme: 31.01.2019 00:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan Başbakanı Çipras Türkiye'ye gidecek
Yunanistan Başbakanı Çipras Türkiye'ye gidecek
ABD'de 'Kutup Girdabı': En az 8 kişi öldü
ABD'de 'Kutup Girdabı': En az 8 kişi öldü
Avrupa Parlamentosu Guaido'yu Venezuela geçici devlet başkanı olarak tanıdı
Avrupa Parlamentosu Guaido'yu Venezuela geçici devlet başkanı olarak tanıdı
Pablo Escobar'la ünlü kapı kaldırılıyor
Pablo Escobar'la ünlü kapı kaldırılıyor
BM: Suriye'de 29 bebek soğuk ve açlıktan hayatını kaybetti
BM: Suriye'de 29 bebek soğuk ve açlıktan hayatını kaybetti
Mısırlı gençler sosyal medyada evlilik savaşında: Bırak evde kalsın
Mısırlı gençler sosyal medyada evlilik savaşında: Bırak evde kalsın
ABD'de banka yakınında 45 metrelik tünel ortaya çıktı
ABD'de banka yakınında 45 metrelik tünel ortaya çıktı
Ermeni sığınmacı aile için 96 gündür aralıksız yapılan ayin son buldu
Ermeni sığınmacı aile için 96 gündür aralıksız yapılan ayin son buldu
ABD’de vize sahtekarlığına karşı gerçek sahte üniversite
ABD’de vize sahtekarlığına karşı gerçek sahte üniversite
Rekor kar açıklayan Facebook 'arkadaş' sayısını da artırdı
Rekor kar açıklayan Facebook 'arkadaş' sayısını da artırdı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim