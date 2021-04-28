İngiltere Eski Dışişleri Bakanı Jack Straw, NTV’ye konuştu

İngiltere Eski Dışişleri Bakanı Jack Straw, iki kesimli fedaral bir çözümün görüşülmesinin artık mümkün olmadığı, bunun yerine iki devletli çözümün görüşülmesi gerektiği görüşünü dile getirerek, ciddi bölünmelerin olduğu ülkelerde bunun yapılabildiğini belirtti.

Bunun daha önce İngiltere’de de yaşandığını anımsatan Straw, iki toplumun zaten 1974’ten bu yana ayrı olduğunu söyledi.

Straw, iki kesimli bir sistemin Güney Kıbrıs’ın çıkarına olmadığını kaydederek, Güney’in elinde bulundurduğu gücü paylaşmak istemediğini anlattı.

Sunday Exspress gazetesinin İngiliz hükümet kaynaklarına dayandırdığı bir haberde Birleşik Krallığın KKTC’yi tanımaya hazırlandığı iddiasını da değerlendiren Straw, kendisinin artık hükümet üyesi olmadığını ve başka bir partiye mensup olduğunu hatrılatarak, “Ancak eğer tanımaya karar verdiyseler ben bundan memnun olurum” dedi.

Straw, açıklamasında : “Birleşik Krallık artık AB’nin bir parçası değil ve kaybedecek bir şeyi de yok. İngilizler tatiliçin kuzeye gidiyor ama bu zor bir yol. Önce Güney kesimine gidip ordan geçiyorlar. Ben kuzey kesimine bir hava koridoru açılması için bundan 15 yıl önce çok çaba sarfettim. Eğer gerçekten tanımaya karar verdilerse bu iyi bir haber” ifadelerini kullandı..

Cenevre’deki 5+1 toplantıyı da değerlendiren Eski Dışişleri Bakanı, son 15 yıldır İngiltere’de Dışişleri Bakanlarıyla görüştüğünü ve onların kamuoyu önünde iki kesimli çözüm tarafında olsalar da özelde iki ayrı devlet ve açık sınırların daha iyi olacağı görüşde olduklarını da kaydetti.

Güney Kıbrıs’ın adada çoğunluk olduğunu ve ENOSİS fikrinin hakim olduğuna da işaret eden Straw, Rumların bu fikre direneceklerini ve BM’de bir tanınmanın uzun yıllar alacağını söyleyerek, İngiltere’nin KKTC’yi tanımasının bu süreçte önemli bir adım olacağını anlattı.

Straw, bu adımın uçuşların başlaması ve ticaretin geliştirilmesi ile başlayabileceğini de belirterek, Cenevre’den beklentisini şu sözlerle ifade etti.

Straw, “Rum tarafı iki kesimli ve toplumlu yapıda ısrar edecek ve bu konferans da diğerleri gibi çökecek.

Rum tarafı iki devletli çözüm fikrinden nefret ediyor ama biliyorlar ki bunun sebebi de kendileri” dedi.