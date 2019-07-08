İngiltere diplomatik yazışmaları sızdıranları arıyor

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, ülkesinin Washington Büyükelçisinin ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki diplomatik yazışmalarının sızdırılmasının bu işin sorumlularına "ciddi sonuçları" olacağını ifade etti.

Hunt, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında soru üzerine, Daily Mail Gazetesi'ne diplomatik yazışmaların sızdırılmasıyla ilgili konuştu.

Washington Büyükelçisi Kim Darroch'ın değerlendirmelerinin ABD siyasetine ilişkin kişisel görüşlerini içerdiğini belirten Hunt, "Büyükelçinin ABD yönetimi ya da yönetimle ilişkiler konusundaki değerlendirmelerini paylaşmıyorum ancak samimi değerlendirmeler yapma hakkını savunuyorum. Dünyanın dört bir yanındaki diplomatlarımızın bunu yapmaya devam etmeleri çok önemli." diye konuştu.

Hunt, sızıntı konusunda çok endişeli olduğunu vurgulayarak, İngiliz diplomatların samimi şekilde fikir alışverişinde bulunabilmelerinin önemine işaret etti.

"CİDDİ SONUÇLAR OLACAK"

Sızıntının nasıl meydana geldiğini öğrenmeleri gerektiğini, bunun diplomatların açık değerlendirmelerde bulunmaya devam edebilmeleri için çok önemli olduğunu kaydeden Hunt, "Dolaysıyla bir sızıntı soruşturması yapacağız, umarım kaynağına ineriz. Elbette ki, kimin sorumlu olduğunu bulursak ciddi sonuçlar olacak." dedi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada ise büyükelçilerin yalın değerlendirmelerinin, bakanların veya hükümetin görüşünü yansıtması gerekmediği belirtildi.

Başbakan Theresa May'in Büyükelçisi Darroch'a inancının tam olduğu ancak Trump hakkındaki tüm değerlendirmelerine katılmadığı aktarıldı.

"BECERİKSİZ"

Daily Mail gazetesinin pazar edisyonu Mail On Sunday'de bugün yayımlanan haberde, Darroch'ın diplomatik yazışmaları olduğu öne sürülen metinler yayımlanmış, İngiliz Dışişleri Bakanlığı haberi yalanlamamıştı.

Haberde, Darroch'ın ABD Başkanı ile ilgili "Trump yönetiminin esasen daha normal, daha az işlevsiz, daha az tahmin edilemez, daha az hizipçi, diplomatik olarak da daha az sakar ve beceriksiz olacağına inanmıyoruz." ifadeleri yer alıyordu.

Trump yönetimindeki Beyaz Saray'ın "yetkin" olarak görüleceğini düşünmediğini kaydeden Darroch, ayrıca mevcut idarenin "utanç içinde sona ermesine yol açabilecek bir şeylerin ortaya çıkabileceği" değerlendirmesi de bulunuyordu.