İngiltere'den Sinovac kararı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni listenin 22 Kasım saat 04.00'ten itibaren geçerli olacağı belirtildi.
Böylece Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya ve Hindistan gibi ülkelerde Sinovac, Sinopharm ve Covaxin aşılarını olanlar, İngiltere'ye seyahat edebilecek.
Sağlık Bakanı Sajid Javid, bu adımın seyahat sektörü ve şirketler için faydalarına işaret ederken, aileleri ve arkadaşları da yeniden bir araya getireceğini belirtti.
İngiltere, ekim ayında Türkiye dahil 37 ülkenin aşı sertifikalarını tanımış ancak onaylı aşı listesinde Sinovac bulunmadığı için sadece Pfizer-BioNTech aşısı olanlara seyahatlerde kolaylık sağlanmıştı.