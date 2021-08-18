banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Üstüme düşen vazifeyi kusursuz yapıyor muyum?
Üstüme düşen vazifeyi kusursuz yapıyor...
Temaslı takiplerinin aksama nedenleri
Temaslı takiplerinin aksama nedenleri
Bizim kalemimize müdahale etmek kimsenin haddi değildir!
Bizim kalemimize müdahale etmek kimsenin...
184'ü yerel 197 pozitif vaka
184'ü yerel 197 pozitif vaka
banner376

İngiltere'den Moderna'ya 12 yaş üstü için onay

İngiltere'de Pfizer/BioNTech'in ardından ABD merkezli Moderna firması tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının, 12 yaş ve üstü çocuklarda kullanımına onay verildi.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 09:30
İngiltere'den Moderna'ya 12 yaş üstü için onay

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumunun (MHRA) açıklamasında, Spikevax aşısı olarak da bilinen aşının "bu yaş grubunda güvenli ve etkili" olduğu bildirildi.

banner341
Sağlık Bakanlığının açıklamasında da "Moderna'nın aşısının, 12 yaş ve üstü için güvenli ve etkili olarak onaylandığı haberini memnuniyetle karşılıyoruz." denildi.

Açıklamada, 16-17 yaşındaki herkes ile 12-15 yaşında klinik açıdan savunmasız çocukların daha önce onaylanan Pfizer/BioNTech aşısı için bu hafta randevu alabilecekleri de belirtildi.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), temmuzda Spikevax aşısının, Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde 12-17 yaş arasındaki çocuklar için kullanılmasını onaylamıştı.

banner360
Anahtar Kelimeler:
İngiltereModerna Aşısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'den BM Zirvesi'ne katılacak liderlere seyahat uyarısı
ABD'den BM Zirvesi'ne katılacak liderlere seyahat uyarısı
Haiti'deki depremde ölü sayısı 1941'e yükseldi
Haiti'deki depremde ölü sayısı 1941'e yükseldi
Fransa'da orman yangınları: 5 itfaiyeci yaralandı
Fransa'da orman yangınları: 5 itfaiyeci yaralandı
Mısır ve ABD'den ortak deniz tatbikatı
Mısır ve ABD'den ortak deniz tatbikatı
ABD ikinci dozdan 8 ay sonra üçüncü dozu tavsiye edecek
ABD ikinci dozdan 8 ay sonra üçüncü dozu tavsiye edecek
Kabil’den tahliyeler devam ediyor
Kabil’den tahliyeler devam ediyor
Mozambik’te temiz suya ulaşmanın bedeli: 1,8 milyar dolar
Mozambik’te temiz suya ulaşmanın bedeli: 1,8 milyar dolar
Taliban’la ilgili içerikler Facebook, Whatsapp ve Instagram'da yasaklandı
Taliban’la ilgili içerikler Facebook, Whatsapp ve Instagram'da yasaklandı
Küresel ısınma, su krizini de beraberinde getirecek!
Küresel ısınma, su krizini de beraberinde getirecek!
Japonya'da ilk kez görülen lambda varyantı 2020 Tokyo Olimpiyatları ile bağlantılı
Japonya'da ilk kez görülen lambda varyantı 2020 Tokyo Olimpiyatları ile bağlantılı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim