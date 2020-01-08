banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111984
ALTIN
304.551
DOLAR
5.9713
STERLİN
7.8573
EURO
6.6492
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Girne -Tatlısu anayolunda kaza!
FECİ TRAFİK KAZASI: 3 YARALI
Gatmer suçsuz bulundu
GATMER SUÇSUZ BULUNDU

İngiltere'den İran'a “intikam dürtüsüne direnme“ çağrısı

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin İngiltere veya bölgedeki müttefiklerinin "dostu olmadığının" altını çizerek, "Majestelerinin hükümeti, İran'ı, olmaya özendiği normal bir ülkeye uygun tutum takınmaya ve intikam dürtüsüne direnmeye çağırıyor." dedi.

İngiltere'den İran'a “intikam dürtüsüne direnme“ çağrısı

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin İngiltere veya bölgedeki müttefiklerinin "dostu olmadığının" altını çizerek, "Majestelerinin hükümeti, İran'ı, olmaya özendiği normal bir ülkeye uygun tutum takınmaya ve intikam dürtüsüne direnmeye çağırıyor." dedi.

08 Ocak 2020 Çarşamba 07:34
İngiltere'den İran'a “intikam dürtüsüne direnme“ çağrısı

Bakan Wallace, İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasını, ABD'nin İranlı general Süleymani'yi öldürmesinin ardından yaşanan gelişmelerle ilgili bilgilendirdi.
"Süleymani İngiltere'nin veya bölgedeki müttefiklerimizin dostu değildi." ifadesini kullanan Wallace, "Daha barışçıl ve müreffeh bir Orta Doğu'yu savunuyordu. Gizli operasyonlarıyla Irak ve Afganistan'da vekil güçlere silah sağladı. İngiliz kuvvetlerinin ve diğer Batılı güçlerin ölümüne ve sakatlanmasına yol açan el yapımı patlayıcıları geliştirmeleri için vekillerini teşvik etti. İngiliz güçlerinin konuşlu olduğu Basra gibi yerlerde istikrarsızlığa nasıl yol açtığını da unutmamalıyız." diye konuştu.
İran'ın ve Süleymani'nin Suriye'de "cani Esed rejimine askeri destek sağladığını" ve "Yemen'de çatışmaları körüklediğini" de hatırlatan Wallace, bu gibi faaliyetlerle bölgenin istikrarsızlaştırıldığını kaydetti.
İRAN VE IRAK'A ÇAĞRI
Wallace, İngiltere'nin Süleymani'nin öldürülmesinin ardından bölgedeki İngiliz vatandaşlarını ve çıkarlarını korumaya dönük acil tedbirler aldığını, bu kapsamda bölgedeki İngiliz gemileri ve helikopterlerinin yaşanacak bir krize müdahale için hazır duruma getirildiğini kaydetti.
"Majestelerinin hükümeti İran'ı, olmaya özendiği normal ülkeye uygun davranışa dönmeye ve intikam dürtüsüne direnmeye çağırıyor." diyen Wallace, "Hiçbirimiz çatışma istemiyoruz, hiçbirimiz vatandaşlarımızın, arkadaşlarımızın ve müttefiklerimizin riske girmesini istemiyoruz." ifadesini kullandı.
Wallace, Irak parlamentosunun ülkedeki yabancı askerleri çıkarma kararına da değinen Wallace, bu kararın İngiltere için sonuçlarını değerlendirdiğini kaydetti. Wallace bununla birlikte Bağdat yönetimine, terör örgütü DEAŞ'la mücadele için orada kalmalarına izin vermesi çağrısında bulundu.
"HİÇBİR İHTİMALİ DIŞARIDA BIRAKMIYORUM" 
Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in, ABD'nin, bir devlet yetkilisi olan Süleymani'yi öldürmesinin "yasal" olup olmadığını sorması üzerine ise Wallace, "Bu kararın yasal olup olmadığını izah etmesi gereken ABD’dir ancak bizim elimizdeki istihbarat ortada meşru müdafaa vakası olduğunu düşünmeye kafi." diye konuştu. 

banner317
Liberal Demokrat Parti liderliğine vekalet eden  Ed Davey'nin Wallace'dan İngiltere'nin İran'a yapılacak bir saldırıya katılmayacağı güvencesini vermesini istemesi üzerine ise Wallace, "Hiçbir ihtimali dışarıda bırakmıyorum. İngiltere vatandaşlarını korumak için ne gerekiyorsa yapacaktır. İran'ın veya başka birinin aklında gelecekte ne olacağını söyleyemeyiz. Bu nedenler kararları zamanı gelince alma hakkımızı daima saklı tutuyoruz." ifadesini kullandı. 
İngiltere, cumartesi günü vatandaşlarını İran ve Irak'a seyahat etmemeleri konusunda uyarmış, donanmaya ait "HMS Montrose" ve "HMS Defender" gemilerinin de yeniden Hürmüz Boğazı'nda devriye yapacağını duyurmuştu.
Ülke dün de  İran ve Irak'ta bulunan büyükelçiliklerindeki personel sayısını en aza indirmişti.
İngiltere 2003'te Irak'ın işgali sırasında ABD ile yakın iş birliği içinde hareket etmişti.
SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.
Saldırıda, Süleymani ve Mühendis'in yanı sıra aralarında İranlı subayların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadesini kullanmıştı.
Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.
 

Son Güncelleme: 08.01.2020 10:59
Anahtar Kelimeler:
Ingiltere Iran çağrıIntikam Dürtüsüne Direnme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hindistan'dan Irak'a Seyahat Uyarısı…
Hindistan'dan Irak'a Seyahat Uyarısı…
Japonya'dan OrtaDoğu'da itidal çağrısı…
Japonya'dan OrtaDoğu'da itidal çağrısı…
İran “yolcu uçağı füzeyle düşürüldü“ iddiasını yalanladı
İran “yolcu uçağı füzeyle düşürüldü“ iddiasını yalanladı
İran: “Savaş peşinde değiliz“
İran: “Savaş peşinde değiliz“
Bakıri: “ABD'nin her türlü yeni adımına daha ezici bir karşılık vereceğiz“
Bakıri: “ABD'nin her türlü yeni adımına daha ezici bir karşılık vereceğiz“
Irak'tan “saldırıda can kaybımız yok“ açıklaması
Irak'tan “saldırıda can kaybımız yok“ açıklaması
Fransa'da bir kişi polisin uyguladığı şiddet sonucu öldü
Fransa'da bir kişi polisin uyguladığı şiddet sonucu öldü
Süleymani'nin cenazesi Kirman'da toprağa verildi
Süleymani'nin cenazesi Kirman'da toprağa verildi
İran'dan “80 ABD askeri öldürüldü“ iddiası
İran'dan “80 ABD askeri öldürüldü“ iddiası
Avustralya'da 10 bin yabani deve itlaf edilecek
Avustralya'da 10 bin yabani deve itlaf edilecek

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim