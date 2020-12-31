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İngiltere'den 8 ay sonra koronavirüsten rekor ölüm

İngiltere'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 981 kişi hayatını kaybetti. Bu rakamla "Nisandan beri en yüksek günlük can kaybı sayısı"na ulaşıldı.

31 Aralık 2020 Perşembe 09:15
İngiltere'den 8 ay sonra koronavirüsten rekor ölüm
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İngiltere'de günlük COVID-19 vaka sayısı düne göre yaklaşık 3 bin düşerek 50 bin 23'e yükseldi.

Can kaybı ise artmaya devam ederek 981'e ulaştı ve böylece "24 Nisan'dan beri en yüksek ölüm sayısı" kaydedildi. Toplam can kaybı ise 72 bin 548'e çıktı.

İngiliz basını, can kayıplarının bu kadar fazla artmasında Noel tatili döneminde rapor edilemeyen sayıların şimdi işlenmesinden kaynaklanmış olabileceğini yazdı.

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Ülkedeki en sıkı önlemleri içeren "4. aşama" kısıtlamalar

Sağlık Bakanı Matt Hancock, ilk olarak İngiltere'de görülen koronavirüsün daha hızlı buluşan bir türünün tüm ülkeye yayıldığını ve vakaların "hızla ikiye katlandığını" söyledi.

İngiltere halkının yüzde 78'ini oluşturan yaklaşık 44 milyon kişi, ülkedeki en sıkı önlemleri içeren "4. aşama" kısıtlamalar altına alınmış oldu.

"Adı konulmamış karantina" olarak değerlendirilen 4. aşama kısıtlamalar, temel ürünlerin satılmadığı tüm ticari işletmelerin kapatılması, restoranların sadece paket servisi yapması, gerekli olmadıkça şehirler arası seyahat edilememesi ve tüm spor müsabakaların seyircisiz oynanmasını içeriyor.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Koronavirüs ölümler
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