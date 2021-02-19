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İngiltere'de yaklaşık 10 bin bakıma muhtaç çocuk “güvenli olmayan“ yerlerde yaşıyor

İngiltere'de bakıma muhtaç yaklaşık 10 bin çocuğun karavan, çadır ve gemiler gibi güvenli olmayan ve düzensiz barınma yerlerinde kaldığı ortaya çıktı.

19 Şubat 2021 Cuma 18:15
İngiltere'de yaklaşık 10 bin bakıma muhtaç çocuk “güvenli olmayan“ yerlerde yaşıyor
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İngiltere'de bakıma muhtaç yaklaşık 10 bin çocuğun karavan, çadır ve gemiler gibi güvenli olmayan ve düzensiz barınma yerlerinde kaldığı ortaya çıktı.

İngiliz Sky News'te yer alan haberde, "Bilgi Edinme Yasası" kapsamında elde edilen verilere göre, yerel yönetimlerin savunmasız çocuklar için "kontrolsüz ve düzensiz" barınma yerleri kullandığı belirtildi.

Haberde, düzensiz ve güvenli olmayan barınaklara yerleştirilen çocukların sayısının Ocak 2019-Aralık 2020 arasında 9 bin 900'e ulaştığı, bunlardan bir kısmının çadır, karavan, pansiyon ve kanallarda bulunan yük mavnalarında (gemi) diğer kısmının da düzensiz evlerde yaşadığı kaydedildi.

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Haberde görüşlerine yer verilen Ashleigh ismindeki çocuk, koruyucu aile yanında kalma süresi sona erdikten sonra destek görevlileriyle kaldığı bir otel odasına yerleştirildiğini, sonrasında daha önce hiç tanımadığı bir ailenin yanına gönderildiğini anlattı.

Asleigh, aile yanında barındıktan sonra bir karavan sitesine götürüldüğünü, kendisine karavanın dışında yaşayacak başka bir yerinin olmadığının söylendiğini ve bu durumdan çok korktuğunu ifade etti.

Karavanda kaldığı dönemde komşularının ona devamlı içki getirdiğini aktaran Asleigh, reşit olmamasına rağmen bakım görevlilerinin de bu duruma izin verdiğini belirtti.

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Son Güncelleme: 19.02.2021 23:00
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