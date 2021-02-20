İngiltere'de vaka artışı yavaşladı

12 Şubat'ta sona eren bir haftalık veriler, önceki haftalara kıyasla test sonucu pozitif çıkanların sayısının azaldığını ortaya koyuyor.

Ancak uzmanlar, şu anda virüsü taşıyan yaklaşık 553 bin kişi olduğuna dikkat çekerek, enfeksiyon seviyelerinin yüksek kalmayı sürdürdüğü uyarısı yapıyor.

İngiltere'de en güncel günlük verilere göre, Cuma günü son 28 gün içerisinde koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra hayatını kaybedenlere sayısı 533 kişi daha eklendi. Böylece toplam can kaybı 119 bin 920'ye ulaştı.