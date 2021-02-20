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İngiltere'de vaka artışı yavaşladı

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verileri, koronavirüs vaka sayılarının artış hızındaki düşüşün devam ettiğini gösteriyor.

20 Şubat 2021 Cumartesi 11:00
İngiltere'de vaka artışı yavaşladı
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12 Şubat'ta sona eren bir haftalık veriler, önceki haftalara kıyasla test sonucu pozitif çıkanların sayısının azaldığını ortaya koyuyor.

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Ancak uzmanlar, şu anda virüsü taşıyan yaklaşık 553 bin kişi olduğuna dikkat çekerek, enfeksiyon seviyelerinin yüksek kalmayı sürdürdüğü uyarısı yapıyor.

İngiltere'de en güncel günlük verilere göre, Cuma günü son 28 gün içerisinde koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra hayatını kaybedenlere sayısı 533 kişi daha eklendi. Böylece toplam can kaybı 119 bin 920'ye ulaştı.

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Son Güncelleme: 20.02.2021 17:22
Anahtar Kelimeler:
Covid19İngiltere
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