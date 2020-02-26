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İngiltere'de toplu koronavirüs testleri yapılacak

Haftada 600 kişi test edilecek..

İngiltere'de toplu koronavirüs testleri yapılacak

Haftada 600 kişi test edilecek..

26 Şubat 2020 Çarşamba 07:36
İngiltere'de toplu koronavirüs testleri yapılacak
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 İngiltere'de, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ne ölçüde yayıldığını anlamak için binlerce kişinin test edilmesine karar verilirken, hastalığın yayılmasını önlemek için gerekirse okullarının kapatılabileceği belirtildi. 
Ülkenin önde gelen gazetelerinin manşetten verdiği haberlere göre, Avrupa'da koronavirüs taşıyan kişilerin sayısının beklenmedik şekilde artmasının ardından İngiltere'de bilinenden çok daha fazla vaka olabileceği endişesiyle binlerce İngiliz'in test edilmesine karar verildi..Halk Sağlığı Kurumu, haftada 600 kişinin test edileceği bir "takip" programına başlayacaklarını açıkladı.
100 sağlık kliniği ile 11 hastaneyi kapsayan programda, çok az semptom gösterenler ve "yüksek riskli" ülkelere hiç gitmemiş hastalar bile teste tabi tutulacak. 

OKULLAR KAPATILABİLİR, TOPLU TAŞIMAYA KISITLAMA GETİRİLEBİLİR 
Testlere ek olarak, İngiltere Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Chris Whitty, virüsün yayılmasıyla mücadele için "tüm seçenekleri araştırdıklarını" belirtti.
Bu kapsamda okulların kapatılabileceğini ancak şu aşamada böyle bir toplu karar almaya gerek olmadığını ifade eden Whitty, ayrıca toplu taşıma kullanımında kısıtlamalara gidilebileceğini söyledi.
Whitty, tehdidin artması halinde enfekte olan kişinin tüm ailesinin karantinaya alınabileceğini de söyledi.

 "OLDUKÇA ENDİŞELİYİM" 

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İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, salgın konusunda "oldukça endişeli" olduğunu belirtirken, hükümet İngiliz vatandaşlarına zorunlu olmadıkça İtalya'da karantina altına alınan 11 kasabaya seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu. 
İtalya'daki kayak tatilinden dönen öğrencilerin gittiği en az 12 okulda ise önlem alındı. En az 2 okulda eğitime ara verilirken, diğerlerinde ise bazı öğrenciler ve görevliler evlerine gönderildi.
İskoçya'da yetkililer, virüsün yayılması durumunda büyük toplantıların yasaklanabileceği uyarısında bulundu.
İrlandalı yetkililer ise, İrlanda ve İtalya arasında bu hafta sonu Dublin'de oynanacak ragbi maçının iptal edilmesi için çağrıda bulunacaklarını, aksi halde "önemli bir riskin" ortaya çıkabileceğini duyurdu. 
Şimdiye kadar sadece 9 kişinin testlerinin pozitif çıktığı İngiltere, koranavirüsü "ciddi ve yakın tehdit' ilan etmişti.

 

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Son Güncelleme: 26.02.2020 10:47
Anahtar Kelimeler:
Ingiltere Toplu Koronavirüs Testi
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