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İngiltere'de sosyal mesafe kısıtlamaları bugünden itibaren çok büyük ölçüde kaldırılıyor

İngiltere, bazı bilim insanlarının karşı görüşteki açıklamalarına karşın bugün koronavirüs önlemleri noktasında son aşamaya geçiyor. Özgürlük Günü olarak adlandırılan 19 Temmuz tarihi ile salgın nedeniyle getirilen sosyal mesafe kısıtlamaları çok büyük ölçüde kaldırılıyor.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 09:17
İngiltere'de sosyal mesafe kısıtlamaları bugünden itibaren çok büyük ölçüde kaldırılıyor

Bugün itibariyle iç veya dış mekanlarda bir araya gelebilecek insanlar için sayı sınırlaması olmayacak.

Son aşamaya geçilmesi ile gece kulüpleri açılabilecek, festivaller yapılabilecek.

Maske kullanımı, tavsiye edilse de zorunlu olmaktan çıkıyor.

Bazı bilim insanlarının, yeni varyantların önünü açabileceği endişesi ile eleştirdiği bu adım öncesi ise İngiltere'de gündem Başbakan Boris Johnson'ın "u dönüşü" oldu.

Covid-19 testinin pozitif çıkan Sağlık Bakanı ile bir araya geldikleri için kurallar gereği karantinaya girmeleri gereken Boris Johnson ve Maliye Bakanı Rishi Sunak, çalışmaya devam edebilmek için, her gün test olmayı içeren bir pilot uygulamaya katılacaklarını duyurdu. Ancak gelen tepkiler üzerine hızlı bir geri adım atıldı.

Hem Johnson'ın hem de Sunak'ın, temaslı takip sisteminden uyarıyı alan herkes gibi 10 gün boyunca karantinaya gireceği, toplantılarını uzaktan video-konferans yöntemiyle yürütecekleri duyuruldu.

Başbakan Boris Johnson, "Pilot uygulamada yer alıp almamayı düşündük ancak herkesin aynı kurallara bağlı kalmasının daha önemli olduğuna karar verdik" dedi.

İngiltere'deki birçok gazetenin "u dönüşü" olarak değerlendirdiği bu gelişme ile Johnson ve Sunak, gelecek Pazartesi gününe kadar karantinada kalacak.

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'BUGÜN DEĞİLSE NE ZAMAN?'

İngiltere'de, açıklanan son resmi verilere göre günlük 54 bin 674 koronavirüs vakası tespit edildi.

Bu verilerle birlikte günlük vaka sayısı üst üste ikinci kez 50.000'in üzerine çıktı. Tam açılma ile birlikte bu sayının günlük 200 bine ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Ancak yetişkin nüfusunun yüzde 68'inin iki aşıyı da olduğu ülkede, tam açılma ile ilgili yapılan modellemeler, hastane yatış oranlarının önceki dalgalardan daha az olacağını öngörüyor.

Başbakan Boris Johnson, karantinaya girdiğini açıkladığı video paylaşımda, eleştirilen tam açılma kararını, "Bugün değilse ne zaman?" ifadesiyle savundu.

Johnson virüsün son bahar ve kış aylarında "soğuk hava avantajı" olacağını da söyledi ve "Bu adımı dikkatli bir şekilde atmalıyız" dedi.

İskoçya'da da kurallar gevşetilse de açık havadaki bir araya gelecek insan sınırlamaları devam ediyor.

Publar ve restoranlar gece yarısına kadar açık kalabilecek ancak maske halen zorunlu tutuluyor.

Galler'de de sınırlamaların gevşetilmesi için 7 Ağustos tarihi belirlendi. Kuzey İrlanda için ise 26 Temmuz.

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Son Güncelleme: 19.07.2021 09:25
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