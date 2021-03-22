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İngiltere'de sokaklar yangın yerine döndü

İngiltere'de protestolara müdahalede polisin yetkilerini artıran tasarıya gelen tepkiler sokaklara taştı. Eylemciler, karakolun camlarını kırdı, polis araçlarına zarar verdi. Olaylarda bazı polislerin de yaralandığı açıklandı.

22 Mart 2021 Pazartesi 10:50
İngiltere'de sokaklar yangın yerine döndü
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İngiltere'de hükümet, protestolara müdahale için polise daha fazla yetki veren bir yasa tasarısı hazırladı. Ancak tasarı kamuoyunda tepkilere yol açtı.

Tasarı karşıtı yüzlerce kişi, Bristol merkezinde toplanarak Bridewell Polis Karakolu'na yürümeye başladı.

Polis araçlarını yaktılar

Polis, tasarının geri çekilmesini isteyen göstericilere karakola vardıklarında müdahale etti.

Polise direnen eylemciler, karakolun camlarını taşlarken, polislere de havai fişekle karşılık verdi.

Fotoğraf: AP

Göstericiler, ayrıca karakol önündeki ve yakınlarındaki bir parktaki iki ayrı polis minibüsünü ateşe verdi.

Bazı polisler yaralandı

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Avon ve Somerset Polis Federasyonu Başkanı Andy Roebuck, olaylar sırasında bir polisin kolları ve kaburgalarının kırıldığını söyledi.

İngiltere ve Galler Polis Federasyonu Başkanı John Apter ise, olayları "korkunç" olarak niteleyerek, "Bazı polis memurları çok kötü yaralandı, polis araçlarına zarar verildi, bir polis karakolu saldırıya uğradı" dedi.

Fotoğraf: AP

Tasarı

Tartışmalı tasarı polise geniş yetkiler tanıyor. 

Tartışmalı tasarının yasalaşması durumunda polis, protestolar için başlama ve bitiş saatleri belirleyebilecek.

Belirli bir gürültü seviyesi belirlenebilecek ve gürültünün, bir kurumunun işlerini veya ulaşımı aksatacak ya da çevredeki kişiler üzerinde ciddi etki oluşturacak noktaya varması halinde gösteriye müdahale edilebilecek.

Yasaya karşı gelenlere 10 yıla kadar hapis ya da para cezası verilebilecek.

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Son Güncelleme: 22.03.2021 11:57
Anahtar Kelimeler:
Ingiltere Protestolar
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