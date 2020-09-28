banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1122
ALTIN
466.912
DOLAR
7.7597
STERLİN
10.0533
EURO
9.0512
Rotasyona girelim tam maaş alalım, öylemi!
Rotasyona girelim tam maaş alalım,...
Hukuksuzluğun mazereti olmaz Tolga Atakan
Hukuksuzluğun mazereti olmaz Tolga Atakan
Seçimden önce PCR testi yapılmalı
Seçimden önce PCR testi yapılmalı
İki yüzlülükler tavan yaparsa
İki yüzlülükler tavan yaparsa
banner376

İngiltere'de Sanatçılardan Hükümete “Mültecilerin Aile Birleşimlerinin Kolaylaştırılması“ Çağrısı

İngiltere'de sanatçılar, ülkedeki mevcut yasal düzenlemelerin çocuk mültecilerin aileleriyle kavuşmalarını engellediğine dikkati çekerek, hükümete,

28 Eylül 2020 Pazartesi 16:15
İngiltere'de Sanatçılardan Hükümete “Mültecilerin Aile Birleşimlerinin Kolaylaştırılması“ Çağrısı
banner337
banner351

İngiltere'de sanatçılar, ülkedeki mevcut yasal düzenlemelerin çocuk mültecilerin aileleriyle kavuşmalarını engellediğine dikkati çekerek, hükümete, "mültecilerin aile birleşimlerinin sağlanması için güvenli ve yasal yollar oluşturulması" çağrısında bulundu.

Ülkenin önde gelen komedyenleri, müzisyenleri ve sinema oyuncularından oluşan 70 kişi, "The Guardian" gazetesine hükümete mültecilerin aile birleşimini kısıtlayan yasalarda değişikliğe gidilmesi çağrısının yapıldığı bir mektup yazdı.

Mektupta, "İngiltere'de bazı çocuklar için çaresizce ihtiyaç duydukları ailelerinden ayrı tutulmak bir gerçeklik. Bu çocuklar savunmasız. Savaş ve zulümden kaçan bu çocuklar, mülteci olarak kabul edildi. Çoğumuzun hayal bile edemeyeceği tehlike yaşadılar. Mevcut aile birleşimi kuralları bu savunmasız çocukların aileleriyle kavuşmasını engelliyor." ifadelerine yer verildi. 

banner341
Aktris Olivia Colman, şarkıcı Michaela Coel, komedyen Stephen Fry, tiyatro oyuncusu Helen Mirren ve manken Kate Moss'un da imzasının bulunduğu mektupta, hükümetten mültecilerin İngiltere'ye güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlayacak tedbirlerin alınması ve 18 yaşın altındaki mültecilerin ülke dışında bulunan aileleriyle birleşmelerini kısıtlayan yasalarda değişikliğe gidilmesi talep edildi.

İNGİLTERE'DE AİLELERİNDEN AYRI YAŞAYAN 3 BİN 60 ÇOCUK MÜLTECİ BULUNUYOR

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) 2019'da yayımladığı verilere göre, İngiltere'de ailelerinden ayrı yaşayan 3 bin 60 çocuk mülteci bulunurken, bu, ülkedeki mülteci oranının yüzde 15'ine denk geliyor.  

İngiltere'deki mevcut yasal düzenlemelere göre, ülkeye kabul edilen yetişkin mülteciler 18 yaşın altındaki çocukları ve eşleri için aile birleşimi başvurusu hakkına sahipken, 18 yaşın altındaki mülteciler ise aileleri ve yetişkin kardeşlerinin kendilerine refakat etmesi için başvuru yapamıyor.

banner360
Son Güncelleme: 28.09.2020 16:22
Anahtar Kelimeler:
Mültecilerin Aile Birleşimlerinin Kolaylaştırılması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiliz Hükümetinden okullarda “kapitalizm Karşıtı“ kaynakların kullanılmaması uyarısı
İngiliz Hükümetinden okullarda “kapitalizm Karşıtı“ kaynakların kullanılmaması uyarısı
BM: İsrail 2020'de Filistinlilere ait 500'den fazla yapıyı yıktı
BM: İsrail 2020'de Filistinlilere ait 500'den fazla yapıyı yıktı
AB'den İngiltere'ye çalışmaları hızlandırma çağrısı
AB'den İngiltere'ye çalışmaları hızlandırma çağrısı
Azerbaycan ordusunun kurtarma operasyonu devam ediyor
Azerbaycan ordusunun kurtarma operasyonu devam ediyor
Dünya genelinde vaka sayısı 33 milyon 310 bini aştı
Dünya genelinde vaka sayısı 33 milyon 310 bini aştı
AB: Lübnan'da Yeni Hükümetin Hızlıca Kurulması Hayati Önemde
AB: Lübnan'da Yeni Hükümetin Hızlıca Kurulması Hayati Önemde
AB'den 16 Üyesine 87,4 Milyar Euro Destek
AB'den 16 Üyesine 87,4 Milyar Euro Destek
Merkel, Kovid-19 Vakalarındaki Artıştan Endişeli
Merkel, Kovid-19 Vakalarındaki Artıştan Endişeli
Brüksel'de Toplu Taşıma Grevi
Brüksel'de Toplu Taşıma Grevi
Asya-pasifik Ülkelerinde Kovid-19 Salgınına Dair Gelişmeler
Asya-pasifik Ülkelerinde Kovid-19 Salgınına Dair Gelişmeler

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim