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İngiltere'de sağlık çalışanları hükümeti protesto etti

İngiltere'de yaklaşık 200 sağlık çalışanı başkent Londra’da hükümeti protesto ederek maaşlarına zam istedi.

30 Temmuz 2020 Perşembe 09:01
İngiltere'de sağlık çalışanları hükümeti protesto etti
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Sağlık çalışanları, Başbakan Boris Johnson’ın da yeni tip koronavirüse (COVID-19) yakalandığı dönemde yattığı St Thomas Hastanesi önünde toplandı.

Maske takıp sosyal mesafe kuralına uyan göstericiler, Westminster Köprüsü ve Parlamento binasını geçerek Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Street’e yürüdü.

Eylemciler burada COVID-19 salgınında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı olan 540’ı ayakkabılarıyla Başbakanlık önünde zemine yazdı.

Gruptakiler, başta kişisel koruyucu ekipman açığı olmak üzere hükümetin sağlık sistemindeki ihmallerinden kaynaklanan sorunları yansıtan pankart ve dövizler taşıdı.

Fotoğraf: AA

Zam talebi

Sağlık çalışanları, COVID-19 salgınıyla mücadelede gösterdikleri performansa ücret artışıyla karşılık verilmesini de talep etti.

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Bazı eylemcilerin "alkış faturaları ödemiyor" yazılı dövizler taşıdığı, bazılarının da maskelerine “adil ücret” sloganını yazdığı görüldü.

Sağlık çalışanlarının eylemlerinin ağustosta ülkenin farklı kentlerinde büyüyerek devam etmesi bekleniyor.

Alkışlı destek

İngiltere’de salgın süresince halk Başbakan Boris Johnson öncülüğünde her perşembe yerel saatle 20.00’de sağlık çalışanlarını bulundukları yerde alkışlamıştı.

Fotoğraf: AA

Ülkede sağlık çalışanları için maske ve benzeri kişisel koruyucu ekipman eksikliği kriz haline gelmişti. Stokların hızla eridiği İngiltere'ye Türkiye de ekipman yardımında bulunmuştu.

Başbakan Johnson COVID-19 teşhisiyle İngiliz parlamentosunun karşısında yer alan St Thomas Hastanesinde, bir kısmı yoğun bakımda olmak üzere yaklaşık bir hafta tedavi görmüştü.

Salgının başlangıcında hükümetin sürecin 20 binin altında ölümle atlatılmasının başarı olacağını ilan ettiği ülkede, resmi verilere göre toplam ölü sayısı 45 bin 961'e ulaştı.

Anahtar Kelimeler:
Ingiltere Sağlık çalışanları Protesto
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