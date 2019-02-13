İngiltere'de safari parkında kavga eden kaplanlardan biri öldü

İngiltere'deki safari parkında türüne ender rastlanan bir Amur kaplanı, diğer iki kaplanla girdiği kavgada öldü.

Longleat Safari Parkı'ndan yapılan açıklamada, nesli tükenmekte olan Amur kaplanı türünden "Shouri" adlı dişinin, diğer iki kaplanın tutulduğu alana girmesiyle başlayan kavgada öldüğü bildirildi.

2006 yılından bu yana safari parkta yaşayan 13 yaşındaki Shouri'nin, diğer kaplanların bulunduğu alana açık kalan bir kapıdan girdiği sanılırken, park yetkilileri, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Olayın gerçekleştiği sırada parkın, halka açık olmadığı kaydedildi.

Sibirya kaplanı olarak da bilinen, nesli tükenmekte olan Amur kaplanlarının vahşi doğada yaklaşık 500 tane kaldığı sanılıyor.

Londra Hayvanat Bahçesinde de geçen hafta, nesli tükenmekte olan bir Sumatra kaplanı, eşleştirildiği diğer bir kaplanın saldırısıyla ölmüştü.

