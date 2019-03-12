Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101445
ALTIN
227.306
DOLAR
5.4521
STERLİN
7.1733
EURO
6.1448
Sağanak yağmur geliyor
SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR
Kitaba tutuklama
KİTABA TUTUKLAMA
Hayali öğrencilerden 419 bin TL
HAYALİ ÖĞRENCİLERDEN 419 BİN TL
Bulduğu telefon başına dert oldu
BULDUĞU TELEFON BAŞINA DERT OLDU
banner282

İngiltere'de Porno sitelere erişim kısıtlanıyor

İngiltere'de Porno sitelere erişim kısıtlanıyor

12 Mart 2019 Salı 09:04
İngiltere'de Porno sitelere erişim kısıtlanıyor

İngiltere'de ücretsiz erişime açık porno sitelerinin ziyaretçileri önümüzdeki aydan itibaren bu sitelere girebilmek için yetişkin olduklarını kanıtlamak zorunda kalacak.

18 yaşından küçükler için uygunsuz bulunan fotoğraf ve video görüntüleri barındıran bu siteler, ziyaretçilerinden sürücü belgesi ve pasaport gibi kimlik belgeleri ya da kredi kartlarını online beyan ederek yaşlarını kanıtlamalarını isteyecek.

Bunun için, Pornhub ve YouPorn isimli porno sitelerini de bünyesinde bulunduran dijital teknoloji şirketi Mindgeek tarafından geliştirilen ve AgeID olarak adlandırılan yazılım kullanılacak. Bu yazılım sayesinde, porno sitesine erişmek isteyen kullanıcılar, siteye girişlerinde bir arayüz sayesinde pornografik içerik barındırmayan bir başka sayfaya yönlendirilecek.

Yaşını kanıtlayamayan kullanıcılar otomatik olarak engellenecek
İnternet kullanıcıları bu sayfada elektronik posta adresleri ve şifrelerini kullanarak kendilerini tanıttıktan sonra dijital ortamda kimlik belgelerini beyan edecek.

Uygulamaya göre bütün internet servis sağlayıcıları 18 yaşından büyük olduğunu kanıtlayamayan kullanıcıların söz konusu sitelere erişimini otomatik olarak engelleyecek.

18 yaşından küçük ziyaretçisi tespit edilen porno siteleri kapatılacak
1 Nisan 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak ve çocukları pornografik içerikten korumayı amaçlayan düzenleme 2017 tarihli Dijital Ekonomi Yasası kapsamında ugulanacak.

Yasaya göre, yeni düzenlemeye aykırı biçimde ziyaretçi trafiği tespit edilen siteler 250 bin sterline kadar (yaklaşık 300 bin euro) para ya da sınırsız süreli kapatma cezasına çarptırılabilecek.

İngiltere'de filmleri içerik ve yaş kitlesine göre sınıflandıran Britanya Film Derecelendirme Kurulu (British Board of Film Classification-BBFC) da 18 yaşın altında ziyaretçi girişini engellemeyen bu siteleri kapatma yetkisine sahip olacak.

Anahtar Kelimeler:
Ingiltere Porno Steleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail güçleri 11 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail güçleri 11 Filistinliyi gözaltına aldı
Bilimsel araştırma ekiplerinin gözdesi: Antarktika
Bilimsel araştırma ekiplerinin gözdesi: Antarktika
ByLock kullanıcısı 102 şüpheli hakkında gözaltı kararı
ByLock kullanıcısı 102 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Brüksel'deki Yahudi Müzesi saldırganı Nemmouche'a ömür boyu hapis cezası
Brüksel'deki Yahudi Müzesi saldırganı Nemmouche'a ömür boyu hapis cezası
Akılalmaz olay… Bebeğini havalimanında unuttu, uçağı birbirine kattı
Akılalmaz olay… Bebeğini havalimanında unuttu, uçağı birbirine kattı
Vicdansız anne 5 yaşındaki çocuğu terk edilmiş eve kilitledi
Vicdansız anne 5 yaşındaki çocuğu terk edilmiş eve kilitledi
Çin’de Balıkçı Teknesi Battı: 12 Kişi Kayıp
Çin’de Balıkçı Teknesi Battı: 12 Kişi Kayıp
Etiyopya Uçağından Düşmeden Önce Duman Yükseldiği İddiası
Etiyopya Uçağından Düşmeden Önce Duman Yükseldiği İddiası
Abd'den Venezuela'daki Diplomatik Personelini Geri Çekme Kararı
Abd'den Venezuela'daki Diplomatik Personelini Geri Çekme Kararı
ABD Venezuela'daki tüm diplomatik personelini çekiyor
ABD Venezuela'daki tüm diplomatik personelini çekiyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim