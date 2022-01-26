banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Pilli'den iyi haber
Koronavirüse iki can daha!
Son Dakika
Koronavirüse iki can daha!
Testi pozitif çıkan Türk sporcu, özel ambulans uçakla Güney’den alındı
Türk sporcuya ambulans uçak
Gazete manşetleri 26 Ocak 2022 Çarşamba
Gazete manşetleri
Sucuoğlu’nun gönlü CTP’den yana ama…
Sucuoğlu’nun gönlü CTP’den yana ama…
banner405
Flaş Haber
Akaryakıta yine zam geliyor!
Kapat

İngiltere'de PKK sembolleri taşımanın suç olduğuna hükmedildi

İngiltere'de Yargıtay, gösteri sırasında terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavraları taşıyan kişilere verilen cezaları onadı.

26 Ocak 2022 Çarşamba 09:50
İngiltere'de PKK sembolleri taşımanın suç olduğuna hükmedildi

İngiltere'de Yargıtay'ın verdiği kararda, 2000 tarihli Terörle Mücadele Yasası'nın 13. maddesinin bir kişinin halka açık yerde, bir eşyayı bu kişinin yasaklanmış bir örgütün üyesi veya destekçisi olduğu yönünde makul şüphe oluşturacak şekilde taşımasının suç olduğunu öngördüğü belirtildi.

Rahman Pwr, İsmail Akdoğan ve Rotinda Demir'in de Afrin'e yönelik harekat (Zeytin Dalı Harekatı) sırasında 27 Ocak 2018'de Londra'daki bir gösteride İngiltere'nin terör örgütleri listesinde yer alan PKK'ya ait paçavrayı taşıdığının sabit olduğu ifade edilen kararda, bu kişilerin taşıdıkları şeyin, PKK'ya ait olduğunu bilmemelerine imkan bulunmadığı, ayrıca yaptıklarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi kapsamındaki ifade özgürlüğü hakkıyla bağdaşmadığına hükmedilerek şartlı hapis cezası verildiği ve bu kapsamda Yüksek Mahkemeye yapılan itirazın reddedildiği hatırlatıldı.

banner341
Bu karar emsal niteliğinde

Kararda, bir kişinin taşıdığı veya giydiği şeyin yasaklı bir örgüte ait olup olmadığını bilmesi için zihinsel yeterliliğin kafi olduğu, eylem sırasında kullanılan ve polis tarafından kayıt altına alınan ifadeler ve sözlerin de suç işleme kastına ilişkin makul şüphe oluşturduğu ifade edildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içtihatlarının, ifade özgürlüğü hakkı ile terörü önleyerek toplumu koruma ihtiyacı arasında adil bir denge kurduğu vurgulanan kararda, bunun için eylemin şiddete teşvik edip etmediğine bakılmasına gerek olmadığı, başvurunun reddedilmesine karar verildiği bildirildi.

Karar, İngiltere'de PKK veya diğer yasaklı örgütleri simgeleyen sembollerin giyilmesi ve taşınmasıyla ilgili davalarda emsal teşkil edecek.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşı yaptırmayan hasta kalp nakli listesinden çıkarıldı
Aşı yaptırmayan hasta kalp nakli listesinden çıkarıldı
Dünyanın en değerli markaları belli oldu
Dünyanın en değerli markaları belli oldu
ABD'de 22 aylık bebek 2 bin dolarlık alışveriş yaptı
ABD'de 22 aylık bebek 2 bin dolarlık alışveriş yaptı
Dünyanın en yaşlı erkek gorili Ozzie 61 yaşında hayatını kaybetti
Dünyanın en yaşlı erkek gorili Ozzie 61 yaşında hayatını kaybetti
Nijerya'da Müslüman kız öğrencilere başörtüsü serbestliği getirildi
Nijerya'da Müslüman kız öğrencilere başörtüsü serbestliği getirildi
AB: Kendi ülkesinin birliğini baltalayanlar bölgesel istikrara tehdit
AB: Kendi ülkesinin birliğini baltalayanlar bölgesel istikrara tehdit
Avrupa, uzayda çıkarlarını korumak istiyor
Avrupa, uzayda çıkarlarını korumak istiyor
IMF'den El Salvador'a "Bitcoin" uyarısı
IMF'den El Salvador'a "Bitcoin" uyarısı
AB: “Dördüncü doz konusunda bilimsel tavsiye bekliyoruz”
AB: “Dördüncü doz konusunda bilimsel tavsiye bekliyoruz”
BM'den 'kuraklık' açıklaması: Somali'de 1 milyondan fazla kişi göç edebilir
BM'den 'kuraklık' açıklaması: Somali'de 1 milyondan fazla kişi göç edebilir

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim