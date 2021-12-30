İngiltere'de ofis çalışanları tükenmişlik sendromu yaşıyor

İngiltere'de ofis çalışanlarıyla yapılan anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. Çalışanların yüzde 57'sinin tükenmişlik sendromu yaşadığı belirlendi.

Censuswide araştırma şirketinin yaptığı ankete göre çalışanların yaklaşık 5'te 1'i ortamlarının toksik olduğunu düşünüyor.

Çalışma ortamındaki huzursuzluk onları istifa etme düşüncesine itiyor. Yüzde 18'i ise ruh sağlıklarının işverenleri tarafından önemsenmediği görüşünde.

Çalışanlar iş ve özel hayat dengesizliğinden şikayetçi

Çalışanların en dertli olduğu konu ise iş-özel hayat dengesi. Yüzde 58'i bu dengeyi sağlamak için başka bir iş yerinde çalışmayı tercih ettiğini söylüyor.

Daha iyi bir çalışma ortamı ve daha gelişmiş sosyal haklar için iş değiştirmeyi isteyenlerin sayısı da bir hayli fazla.