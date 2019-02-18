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İngiltere'de nüfusun yüzde 7'si vegan oldu

İngiltere'de nüfusun yüzde 7'si vegan oldu

18 Şubat 2019 Pazartesi 16:13
İngiltere'de nüfusun yüzde 7'si vegan oldu

Veganlık İngiltere'de rekor hızla yükseliyor. Comparethemarket.com tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre vegan olmayı seçen insanların sayısında özellikle son iki yılda dikkate değer bir artış yaşanıyor.

Araştırmaya göre 2016'dan bu yana ülkede et ve süt ürünleri kullanmayan tüketicilerin sayısı 3,5 milyona ulaştı ki bu da Birleşik Krallık nüfusunun yüzde 7'sine denk geliyor. The Vegan Society ve Vegan Life dergileri tarafından yayınlanan verilere göre 2016 yılında bu rakam 15 yaş ve üzeri olan kişiler için 540 bin idi.

The Independent gazetesinin konuştuğu Gresham Üniversitesi Profesörü Carolyn Roberts veganlık trendinin yükselişinde İngilizler için en büyük etkenin çevreye verilen zarar ve iklim değişikliği olduğunu belirtiyor. Roberts insanların diyetinde yapacakları değişimin evlerinde ve araçlarında fosil yakıt kullanmayı bırakmaktan daha etkili olduğunu kaydediyor.

Hayvansal tarımın etkisi
Hayvansal tarımın kullandığı alan ve su miktarının yanı sıra, yok ettiği ormanlık arazi, ekosistem ve ürettiği karbonmonoksit dünyadaki tüm ulaşım araçlarının toplamından daha fazla küresel ısınmaya neden oluyor. Hayvansal tarım bu anlamda iklim değişikliğine neden olan faktörler arasında enerji üretiminin ardından ikinci sırada yer alıyor.

Ünlülerin etkisi büyük
İngiltere'de ve ABD'de yüksek profilli ünlülerin de veganlığı tercih etmeye başlamasıyla başta genç nüfus olmak üzere önemli bir ivme kazandığı görülüyor. Örneğin İngiltere'de Ellie DOuldinf, Paul McCartney ve David Haye gibi isimler vegan olduklarını her fırsatta dile getiriyor ve bu yaşam tarzının ana akım olmasında önemli rol oynuyor.

Anahtar Kelimeler:
Ingiltere VeganVegan
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