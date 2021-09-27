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İngiltere'de Noel'e hindi kalmayacak!

İngiltere'de TIR ve kamyon şoförü açığından kaynaklanan akaryakıt tedariki sorunlarını gidermek için ordunun devreye sokulması görüşülüyor. Tedarik ve personel vizesi sorunu yaşanan gıda sektöründe de çiftçiler Noel için hindi kalmayabileceği uyarısında bulundu.

27 Eylül 2021 Pazartesi 09:45
İngiltere'de Noel'e hindi kalmayacak!

Başbakan Boris Johnson'ın bugün bakanlarla bir araya gelip acil durum planlarını gözden geçirmesi bekleniyor. Guardian gazetesinin haberine göre askerin benzin tedariki için devreye girme planları kabinede 'Escalin Operasyonu' olarak adlandırılıyor.

Şoför eksikliğinden tedarik yapılamadığı için İngiltere genelinde benzin istasyonlarında 'panik halde benzin almak isteyenler' uzun kuyruklar oluşturmuş, çoğu benzin istasyonu stokların tükenmesi nedeniyle pompaları kapatmıştı.

BP, petrol istasyonlarının üçte birinde iki ana tip yakıtın kalmadığını duyurdu, yaklaşık 5.500 bağımsız istasyonu temsil eden Petrol Perakendecileri Derneği (PRA) de üyelerinin %50'si ila %90'ının benzinin tükendiğini bildirdiğini söyledi. Yakında geri kalan istasyonlarda da stokların tükenmesi bekleniyor.

Hükümet, çözüm için yaklaşık 5 bin şoföre geçici vize verilmesi kararı aldı ancak muhalefet bu kararın yeterli olmadığını savunuyor.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Ulaşım Bakanı Gant Shapps ve işletmelerden sorumlu bakan Kwasi Kwarteng Pazar günü öğleden sonra 'Escalin Operasyonu' dahil bir dizi önlemi ele almak bir araya gelmişti.

Operasyonun çıkış noktası, anlaşmasız Brexit yaşanması durumunda tedarik yardımı için devreye ordunun girmesini ve yüzlerce askerin 80 tankerlik bir tedarik konvoyu oluşturmasını ön görüyordu.

Guardian gazetesinin haberine göre bazı askerlerin başka görevlerde olmasından dolayı planın yürürlüğe girmesinin üç haftayı bulabileceği düşünülüyor.

Escalin, geçen hafta da gündeme gelmişti ama hükümet yetkilileri uygulanma ihtimalinin düşük olduğunu söylüyordu.

REKABET YASASI ASKIYA ALINACAK

Hükümet ek önlem olarak, petrol şirketlerinin yakıt ikmalini hızlandırmaları için rekabet yasasını da askıya alacağını duyurdu. İngiltere'de işletmelerden sorumlu bakan Kwasi Kwarteng, Pazar günü yaptığı açıklamada '1998 Rekabetçi Yasa' olarak bilinen yasadan petrol endüstrisini muaf tutarak hem bilgi akışını sağlamak hem de yakıta en çok ihtiyaç duyan bölgelere tedariki optimum hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bakan, 'tedarik zincirinde bazı sorunlar olduğunu' kabul etti ama rafinerilerde ve terminallerde çok yüklü miktarda yakıt bulunduğunu belirtti.

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'Escalin Operasyonu'nun yanı sıra Pazartesi günü Boris Johnson'ın bakanlarla toplantısında başka önlemlerde görüşülecek. Hükümet, 'panik halde yapılan alışverişin' önüne geçmek ve halkın bu tutumunu değiştirmek için yollar arıyor.

“NOEL'E 'HİNDİ KALMAYACAK”

Diğer yandan vize sıkıntıları nedeniyle gıda tedarikinde de sıkıntılar yaşanıyor.

Çiftçiler ülke dışından işçi istihdamı için vize değişikliklerinin çok geç yapılması nedeniyle Noel'de hindi sıkıntısı yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

İngiltere'de Noel zamanı geleneksel olarak çoğu evde hindi pişirilir.

Kümes hayvanları derneği, büyük üreticilerin ürünleri işleme koyacak yeterli sayıda çalışan olmadığı gerekçesiyle üretim kapasitesini azalttıklarını söyledi.

BBC'ye konuşan çiftçilerden Paul Kelly de bazı uygulamalar için artık çok geç olduğunu ifade etti.

Hükümet, TIR şoförlerine ek olarak, İngiltere'de üç aylık kontratlarla 5.500 kümes hayvanları çalışanları için de vize verileceğini duyurdu.

BBC'ye konuşan bir süpermarket grubu, Noel stoklarına dair spekülasyon yapmak için erken olduğunu söyledi

İngiltere Kümes Hayvanları Konseyi, sektörde yaklaşık 7000 kişilik açık olduğunu ifade etti. KFC, Nando's gibi tavuk ürünleriyle bilinen ünlü restoran zincirlerinde de sıkıntı yaşanabileceği belirtiliyor.

Çiftçi Kelly, "Çiftliklerde tavuklar öldürülüyor. Tarlalarda domuzlar vurularak öldürülüyor çünkü bu işleri yapacak yeterli sayıda insan yok" dedi.

Kelly, kısa vadeli geçici vizelerin uzun dönem çözümler için yeterli olmadığını da söyledi.

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Son Güncelleme: 27.09.2021 10:37
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