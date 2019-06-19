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İngiltere'de muhafazakar parti liderliği için ikinci turun galibi de Johnson oldu

İngiltere'de muhafazakar parti liderliği için ikinci turun galibi de Johnson oldu

19 Haziran 2019 Çarşamba 06:42
İngiltere'de muhafazakar parti liderliği için ikinci turun galibi de Johnson oldu

İngiltere’de iktidardaki Muhafazakar Partinin liderlik yarışında partinin Avam Kamarası grubunda yapılan ikinci tur oylamada eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson 126 oyla bir kez daha ilk sırayı aldı. 

Muhafazakarların parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasındaki 313 milletvekilinin katıldığı liderlik yarışının ikinci tur oylamasında Johnson ilk turda aldığı 114 oyu 126’ya çıkararak birinci olurken, onu oyunu 43’ten 46’ya çıkaran mevcut Dışişleri Bakanı JeremyHunt takip etti. 

İkinci turda Çevre Bakanı Michael Gove 41, Uluslararası Kalkınma Bakanı RoryStewart 37 ve İçişleri Bakanı SajidJavid 33 oy aldı.

Sadece 30 milletvekilinin desteğini alarak 33 oyluk barajın altında kalan eski Brexit Bakanı DominicRaab ise elendi.

Johnson liderlik yarışının favori adayı konumunu korurken, onun başını çektiği AB’den “anlaşmasız ayrılık” seçeneğine en net biçimde karşı çıkan Stewart desteğini sürpriz biçimde 17 artırarak yarışta kalmayı başardı.

Geçen hafta yapılan ilk tur oylamada eski Avam Kamarası Lideri AdreaLeadsom, eski Çalışma Bakanı EstherMcVey ve David Cameron döneminde partinin grup başkan vekilliği görevini yürüten Mark Harper elenmiş, Sağlık Bakanı MattHancock da yarıştan çekilmişti.

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Avam Kamarasındaki üçüncü tur oylamanın yarın yapılması bekleniyor.

Oylama turları en çok milletvekilinin oyunu alan iki aday kalana dek devam edecek. Son iki aday partinin yaklaşık 125 bin üyesinin posta yoluyla katılacağı oylamada yarışacak.

Partinin yeni lideri ve ülkenin yeni başbakanı olacak isim 23 Temmuz'da ilan edilecek.

Yeni lider seçimi devam ederken, May liderlik görevine vekalet edecek ve başbakanlığı sürdürecek.

Theresa May, AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda 3 kez reddedilmesinin ardından parti içi muhalefetin baskısına dayanmayarak liderlikten istifa etmişti.

İngiltere’nin 2016’da yapılan referandumla aldığı AB’den ayrılma kararını 29 Mart’ta hayata geçirmesi öngörülüyordu ancak parlamentonun Brexit anlaşmasını peş peşe yapılan oylamalarla reddetmesinin ardından Brexit 31 Ekim'e ertelenmişti.

Son Güncelleme: 19.06.2019 11:18
Anahtar Kelimeler:
Boris Johnson
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